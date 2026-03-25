Od vlády dostanú odškodné 30-tisíc eur: Pád strechy v klientskom centre má dohru. Zomreli dvaja ľudia

Vláda odškodní pozostalých po obetiach pádu prístrešku spred klientskeho centra v Komárne z 25. februára sumou 30 000 eur. Zranený muž dostane odškodnenie vo výške 3000 eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý vládny kabinet schválil na výjazdovom rokovaní vo Veľkom Záluží v stredu.
„Následkom nehody boli identifikovaní traja zranení, z toho dvaja ťažko. V dôsledku týchto zranení jedna osoba na mieste zahynula, druhá osoba bola s ťažkými zraneniami v kritickom stave prevezená do nemocnice v Nových Zámkoch, kde v noci z 3. na 4. marca zraneniam podľahla a tretia osoba utrpela ľahšie poranenia hlavy,“ uviedol v materiáli rezort vnútra, ktorý ho na rokovanie vlády predložil. Finančné prostriedky na odškodnenie pochádzajú z jeho rozpočtu.
Dve obete
Vláda zároveň schválila, že postup na uplatnenie odškodnenia bude zverejnený na webe ministerstva vnútra. O zverejnení informácie bude rezort informovať. K pádu betónového prístreška na budove Klientskeho centra v Komárne došlo 25. februára. Na mieste zomrel 51-ročný muž. S poranením chrbtice bol do Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch letecky transportovaný 64-ročný muž.
S ľahším poranením hlavy previezli sanitkou do Nemocnice Agel v Komárne 67-ročného muža. Všetci traja boli klientmi klientskeho centra. Hovorkyňa novozámockej nemocnice začiatkom marca informovala, že 64-ročný muž, ktorý bol po tragickej udalosti prevezený do nemocnice v kritickom stave, zomrel.
Vyšetrovateľ Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevylúčil, že k pádu časti strechy budovy mohlo prispieť februárové zemetrasenie na juhozápade Slovenska.
