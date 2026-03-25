V garáži odovzdal 45-tisíc eur: Ferenčáka zachytilo tajné video, prepočítava na ňom hotovosť

Objavili sa zábery zachytávajúce primátora Kežmarku a poslanca Jána Ferenčáka pri manipulácii s vysokou finančnou hotovosťou. Video zo septembra 2023 dokumentuje stretnutie v garáži, kde politik po zatvorení brány prepočítava s neznámym mužom desiatky tisíc eur.
Celá situácia prebieha vo vystresovanej atmosfére a obaja muži sú zjavne nervózni. Video zverejnil web Plus 7 dní. Počas transakcie odznela z úst Ferenčáka veta: „Takže 45 máš vyplatených, 75 ti ide na účet“. Prijímateľ peňazí sa následne uisťoval, či ide o platbu bez zmluvy.
Hoci účel platby zostáva nejasný, politik čelí vyšetrovaniu pre podozrenia z korupcie a prokuratúra mu už zaistila pozemky. Ferenčák, ktorý zatiaľ nebol obvinený, bol minulý týždeň vylúčený zo strany Hlas.
Správu aktualizujeme.
