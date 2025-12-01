Od roku 2026 bude všetko inak: Našich susedov čaká veľká zmena. Školy v hlavnom meste to vyjde na milióny

Rozhodnutie rozdelilo rodičov a ďalších občanov do dvoch názorových táborov.

Novela vyhlášky, ktorá vstúpi do platnosti v roku 2026 pre celú republiku, ukladá školám v Prahe povinnosť poskytovať žiačkam, študentkám a pedagogičkám menštruačné potreby priamo na dámskych toaletách. Metropolitná Praha, kde sa nachádza viac než 230 základných a 140 stredných škôl, uvádza, že vzdelávacie ústavy v hlavnom meste na tento účel ročne minú osem až deväť miliónov korún, čo predstavuje približne 330- až 372-tisíc eur.

Rozhodnutie rozdelilo rodičov a ďalších občanov do dvoch názorových táborov. Mnohých novela potešila a vítajú, že krajina rieši problémy s nedostupnosťou menštruačných potrieb. Na druhej strane sa objavilo množstvo kritických hlasov.

Niektorí Česi poukazujú na riziko zneužitia a plytvania, iní upozorňujú na riziko vzniku obchodovania s hygienickými potrebami. Správu priniesol český portál Novinky.

Menštruačná chudoba a pomoc každej študentke

O téme dostupných menštruačných potrieb na školách sa v Česku začalo hovoriť v súvislosti s konceptom tzv. menštruačnej chudoby.

„Menštruačná chudoba sa nedotýka iba dievčat zo sociálne vylúčených lokalít či z rodín s nižším príjmom. Pomôžeme tým všetkým dievčatám, pretože ktorúkoľvek z nich môže menštruácia zaskočiť nečakane,“ uviedla zástupkyňa klubu STAN Kateřina Arnotová.

Foto: Pexels

V tlačovej správe mesta sa uvádza, že niektoré študentky v núdzi dostávali pomoc priamo od pedagogičiek. „Táto proaktivita však pedagogičky finančne zaťažuje a nie je dostatočným riešením, na ktoré sa vieme spoľahnúť,“ uvádza magistrát.

Podľa slov zástupkyne organizácie Sola pomáhá Ireny Hůlovej mali náklady pre každú školu dosiahnuť odhadom 10-tisíc českých korún ročne, čo je zhruba 410 eur. O tejto sume hovorila počas leta. Pražský magistrát však teraz upozorňuje, že skutočné náklady môžu byť oveľa vyššie, približne 2-tisíc českých korún mesačne (zhruba 82 eur). Ako dodali, čiastka je cenou za vyšší komfort a prevenciu stresu.

Hygienickými potrebami bude takto vybavená každá toaleta, ktorú využívajú dievčatá staršie ako deväť rokov. Vekový limit bol zvolený s cieľom vynechať toalety pre žiačky prvého stupňa základných škôl.

