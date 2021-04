Od pondelka sa ruší aj povinná 14-dňová karanténa. Nová vyhláška hygienikov stanovuje presné podmienky

Režim na hraniciach a podmienky povinnej karantény sa od pondelka (19. 4.) upravia. Zmenu opatrení v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou spresnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v novom znení vyhlášky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Podmienkou je očkovanie alebo prekonanie ochorenia

Osoby, ktoré od pondelka od 6.00 h prídu na Slovensko a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, nebudú musieť ísť do karantény v prípade, že absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Podmienkou je, aby od očkovania mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNTech) uplynulo viac ako 14 dní od podania druhej dávky a u vektorovej vakcíny (napríklad AstraZeneca) viac ako štyri týždne od podania prvej dávky.

Osoby prichádzajúce z týchto krajín nebudú musieť ísť do karantény ani vtedy, ak prekonali ochorenie COVID-19 a boli zaočkované do 180 dní vektorovou alebo mRNA vakcínou a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej dávky.

Do karantény nebudú musieť ísť ani tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami. Preukázať bude tieto skutočnosti potrebné napríklad dokladom o prekonaní ochorenia podľa prílohy vo vyhláške či potvrdením o očkovaní.

Vyhláškou sa má tiež zrušiť možnosť udeľovať individuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády. Miesto toho sa v nej mali definovať najčastejšie prípady, keď sa o takéto výnimky žiadalo. “Vo vybraných prípadoch budú musieť mať osoby negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín,” priblížila Račková s tým, že individuálne výnimky vydané na základe žiadosti člena vlády stratia platnosť uplynutím 16. mája.

Výnimka na uzavretie manželstva či pohreb blízkeho

ÚVZ ozrejmil, že automatická výnimka z karantény bude platiť aj pre tých, ktorí prichádzajú na Slovensko pre uzavretie manželstva alebo pohreb blízkej osoby. Budú to musieť preukázať. Výnimku bude mať aj jedna sprevádzajúca osoba, potrebný bude negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín či RT-PCR test nie starší ako 72 hodín.

Zjednodušiť sa majú aj podmienky tranzitu cez územie SR. “Budú jednotné pre osoby, ktoré prechádzajú územím Slovenska do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, v ostatných prípadoch bude môcť povoliť tranzit ministerstvo vnútra,” dodala hovorkyňa.