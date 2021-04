Matovič obvinil šéfku ŠÚKL Baťovú z klamstiev a bludov. Sputnik V podľa neho spustil Hru o tróny

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes v príhovore uviedla, že zmluva o nákupe vakcíny Sputnik V by mala byť povinne zverejnená. Minister financií Igor Matovič zvolal tlačovú konferenciu s názvom Sputnik V. Dosť bolo klamstiev, na ktorej sa rozhodol vysvetliť viaceré skutočnosti.

Prezidentka po preštudovaní utajenej zmluvy a listu, ktorý zaslala ruská strana, doplnila, že dôvodom požiadavky na vrátenie, nebolo testovanie vakcíny Sputnik V v necertifikovanom laboratóriu v Šarišských Michaľanoch, kde dal vzorky testovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Prezidentkine slová potvrdila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, podľa ktorej vyplývajú z listu iné skutočnosti, pre ktoré ruská strana namietala.

Minister financií Igor Matovič informoval po minulotýždňovom rokovaní v Moskve, že ruská strana vypovedala so Slovenskom zmluvu a požiadala o vrátenie 200 000 dávok už dodaných vakcín Sputnik V. Rusi sa podľa neho cítili byť mimoriadne poškodení tým, že ŠÚKL zveril posúdenie vakcíny neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu očkovacej látky po celom svete.

Vysvetlenie Igora Matoviča

Podľa Igora Matoviča prešla vakcína Sputnik V dnes aj posledným štrnástym testom v Medicínskom centre Slovenskej akadémie vied. (SAV). Doplnil, že je to smutný deň pre ľudí, ktorí si dali za cieľ bojovať proti Sputniku a dodal, že si myslí, že niektorí ľudia majú úmyselnú snahu poškodiť meno ruskej vakcíny.

Minister financií uviedol, že nie je príjemné žiť takomto lynči, ktorý sa spustil či už na neho alebo na bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího po tlačovej konferencii na Košickom letisku. Matovič tiež uviedol, že klávesnica nie je patent na pravdu.

Ďalej uviedol, že šéfka Štátneho úradu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová šírila klamstvá a bludy. Vysvetlil, že ak by nepolitikárčila a nespochybnila reputáciu vakcíny, zajtra by na Sputnik stáli zástupy ľudí. Matovič na tlačovej konferencii útočil aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Hlava štátu je podľa neho zaujatá a robí alibi Baťovej.

Záver ŠÚKL, že vakcíny v 40 krajinách spája len názov, komentoval ako “úmyselné poškodenie vakcíny” a narušenie dôvery ľudí. “Vzhľadom na to, že takéto hrubé klamstvo, znevažujúce túto vakcínu, bolo zo strany šéfky ŠÚKL pustené do sveta, ktoré v podstate hovorí o tom, že Rusi si balia čokoľvek do tých ampuliek a vždy tam dajú iba nálepku Sputnik V, musíme potvrdiť tieto výsledky v maďarskom OMCL laboratóriu,” doplnil.

Na otázku, kedy bolo za vakcínu Slovenskom zaplatené Matovič odpovedal, že 6. apríla. Platba z ruskej strany sa však vrátila naspäť. Matovič sa obáva, že Rusi už na základe posledných udalostí nebudú chcieť, aby sa u nás Sputnikom V očkovalo. Ruskej strane sa nepáčilo stanovisko ŠÚKL o tom, že v 40 krajinách sú nejaké ruské vakcíny, ktoré majú len spoločný názov Sputnik V.

Ministerstvo zdravotníctva odmieta celú vec komentovať

Zverejnenie zmluvy k nákupu očkovacej látky Sputnik V medzi Slovenskom a výrobcom vakcíny Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR aktuálne analyzuje. Pre TASR to povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Čiastkové informácie vzhľadom na aktuálne zmluvné podmienky komentovať v tejto chvíli MZ SR nemôže.