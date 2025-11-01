Od dnešného dňa platí zmena ústavy: Je v nej viac ako zakotvenie dvoch pohlaví. Pozrite si, čo všetko do nej pribudlo

Foto: tlačová beseda SMER-SD

Michaela Olexová
TASR
Uznávanie biologicky určených pohlaví, zákaz surogátneho materstva alebo zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní.

Od soboty vstupuje do účinnosti novela Ústavy SR, ktorá do najvyššieho zákona štátu zakotvuje, že Slovensko uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženy. Do ústavy zároveň pribudlo zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon rieši aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Novelizáciu schválil parlament 26. septembra.

„Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity tvorenej najmä základnými kultúrno-etickými otázkami, ktoré sa týkajú ochrany života a ľudskej dôstojnosti, súkromného a rodinného života, manželstva, rodičovstva a rodiny, verejnej morálky, osobného stavu, kultúry a jazyka, ako aj rozhodovania o veciach s tým súvisiacich v oblasti zdravotníctva, vedy, výchovy, vzdelávania, osobného stavu a dedenia,“ píše sa v novom ustanovení ústavy.

Zakazuje surogátne materstvo, obsahuje pravidlá o osvojení dieťaťa

Ústava tiež po novom obsahuje zákaz surogátneho materstva, keďže sa v nej píše, že dohoda o porodení dieťaťa pre iného sa zakazuje.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Pribudlo do nej tiež ustanovenie, podľa ktorého sú rodičmi dieťaťa matka a otec, pričom matkou dieťaťa je žena a otcom dieťaťa je muž.

Ústava obsahuje aj odsek prevzatý zo zákona o rodine, ktorý sa týka osvojenia dieťaťa. „Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak je osvojenie v záujme dieťaťa. O osvojení rozhoduje súd,“ píše sa v ústave.

Najvyšší zákon štátu po novom rieši aj práva rodičov voči vzdelávaniu ich detí. „Výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania možno poskytovať len so súhlasom zákonného zástupcu. Vzdelávanie zamerané na ochranu zdravia, telesnú integritu a prevenciu zneužívania tvorí súčasť všeobecného vzdelávania detí v podobe primeranej ich veku,“ uvádza sa v novom znení ústavy.

