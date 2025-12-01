Ochoreli na botulizmus: ÚVZ SR varuje pred nebezpečnou potravinou. Netreba ju kupovať ani konzumovať

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred konzumáciou dojčenskej výživy ByHeart Whole Nutrition, ktorá je určená pre trh USA a pre dojčatá do 12 mesiacov. Takisto ju dôrazne odporúča nenakupovať cez portál Amazon, Walmart, prípadne cez iné portály.
ÚVZ upozorňuje, že bol prostredníctvom Medzinárodnej siete orgánov pre bezpečnosť potravín (INFOSAN) informovaný o ochorení dojčiat na botulizmus a ich hospitalizácii po konzumácii danej potraviny.
Nemá informáciu, že by sa produkt nachádzal na území SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie úradu.
Na Slovensku sa k nej žiadny podnikateľský subjekt neprihlásil
„Podľa informácií cez sieť INFOSAN spotrebitelia v USA boli vyzvaní, aby okamžite prestali používať akúkoľvek dojčenskú výživu ByHeart Whole Nutrition vrátane všetkých šarží a všetkých veľkostí plechoviek a jednorazových balení. Produkt sa predával online prostredníctvom hlavných platforiem (vrátane Amazon.com), ktoré sú dostupné celosvetovo. ÚVZ SR preveril systém rýchleho varovania pre potraviny RASFF, kde sa v súčasnosti informácia o tejto potravine nenachádza,“ ozrejmil ÚVZ.
RECALL UPDATE REMINDER: All ByHeart Whole Nutrition Infant Formula products have been recalled. This includes all unexpired lots of formula cans and single-serve “anywhere” sticks. https://t.co/umKvtkXgtI@CDCgov has updated the case count to 23. https://t.co/42ayuvldog
— U.S. FDA (@US_FDA) November 14, 2025
Zároveň požiadal colné orgány, aby v prípade súkromného dovozu a záchytu colnými orgánmi na mieste vstupu do EÚ v SR potravina nebola prepustená do režimu voľného obehu. Umiestnenie potraviny na trh v SR úradu doteraz neoznámil žiadny podnikateľský subjekt.
