Ministerstvo predstavilo veľké zmeny pri liekoch: Slovenského pacienta vraj čaká zlepšenie, pozrite si prehľad

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v pondelok predstavil návrh novely k liekovej politike. Zefektívniť by sa mal manažment vstupu nových liekov na trh, dostupnejšie by mali byť lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku.
Návrh novely prináša aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu, na zachovanie liekov v úhradovom mechanizme či na zabezpečenie kriticky nedostupných liekov.
Výrazné zlepšenie systému
Šéf rezortu je presvedčený, že navrhované zmeny prinesú výrazné zlepšenie systému a prístupu pacientov k liekom. Zároveň zdôraznil, že návrh predkladá do medzirezortného pripomienkového konania a o každej pripomienke bude rokovať.
Správu budeme aktualizovať.
