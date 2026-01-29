Obyvateľov slovenského mesta obťažuje lesná zver: Radnica vydala jasné inštrukcie, pripravuje sa odchyt

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s okresným úradom, poľovníkmi a ochrannými spolkami rieši výskyt voľne žijúcej lesnej zveri na sídliskách. Nastaviť chcú jednotný postup pri ich odchyte v blízkosti obytných domov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Andrej Huťka z banskobystrického mestského úradu dodal, že aktuálne evidujú viacero podnetov týkajúcich sa zvýšeného výskytu líšok na sídlisku Sásová. Zdôraznil, že v prípade spozorovania lesnej zveri v intraviláne mesta je potrebné nahlásiť to na stálu službu mestskej polície na telefónnom čísle 159. Uviesť treba približnú lokalitu, kde ľudia zviera videli. Mestská polícia posunie informáciu zástupcovi príslušného užívateľa poľovného revíru, ktorý prijme potrebné opatrenia.
Treba zachovať pokoj
Pri stretnutí človeka napríklad s líškou treba zachovať pokoj, nedotýkať sa jej, nesnažiť sa ju odchytiť ani zahnať, nekŕmiť ju a nepribližovať sa k nej. „V záujme ochrany zdravia je dôležité vyhnúť sa takémuto zvieraťu v meste, a v žiadnom prípade sa nesnažiť o odchyt zvieraťa,“ pripomenul Milan Cikrai z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica.
Rovnaký postup platí aj pri strete s medveďom alebo vlkom. „Nepribližujte sa k nim, nepokúšajte sa ich vyplašiť hlukom a kontaktujte mestskú políciu, aby mohol byť aktivovaný Zásahový tím pre medveďa hnedého,“ upozornil Peter Suchý z mestského úradu v Banskej Bystrici.
Dôvodov, prečo lesná zver stráca plachosť a objavuje sa aj na verejných priestranstvách mesta, je podľa samosprávy viacero. Konštatovala, že jednou z hlavných príčin je ľahší prístup k potrave. Prikrmovanie lesnej zveri, vrátane prikrmovania mačiek, holubov a iných zvierat, nie je výnimkou.
Mesto podotýka, že takéto správanie má zároveň negatívny dosah na zvýšený výskyt hlodavcov. „Z tohto dôvodu žiadame obyvateľov, aby sa podobných aktivít vyvarovali a neprikrmovali žiadne zvieratá v intraviláne,“ poznamenala Marhefková.
