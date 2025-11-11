Obyvatelia boli v pohotovosti: Poplach v krajine NATO, na jej územie dopadol ruský útočný dron

V noci na utorok dopadol na územie Rumunska neďaleko hraníc s Ukrajinou ruský vojenský dron typu Šáhid. Incident sa stal pri obci Grindu v župe Tulcea, približne päť kilometrov od hranice. Rumunská armáda informovala, že pre nepriaznivé počasie nemohla do vzduchu vyslať stíhačky, ktoré by dron sledovali alebo zneškodnili.
Obyvatelia severnej časti Tulcey dostali krátko po polnoci varovanie pred dronmi útočiacimi na ukrajinské prístavy na Dunaji, informujú Novinky na základe správy webu Digi24. Vojenské jednotky po páde dronu zabezpečili oblasť a začali vyšetrovanie. Ruské bezpilotné stroje v minulosti viackrát dopadli aj na rumunské územie, najčastejšie v tejto pohraničnej oblasti, kde Rusko opakovane útočí na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru. Podobné prípady už zaznamenali aj v Poľsku a Lotyšsku.
