Obvinenú ženu z vraždy dvoch detí v Ružinove už súd vzal do väzby. Prevezú ju do väzenskej nemocnice

Z vraždy obvinenú ženu v prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, vzal súd do väzby. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.
„Mestský súd Bratislava I vzal do väzby obvinenú I. F., a to z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby,“ priblížil Adamčiak s tým, že rozhodnutie je právoplatné. Pre súčasný zdravotný stav prevezú ženu do nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.
V utorok došlo v bratislavskom Ružinove na Hrachovej ulici k požiaru bytu. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali. Polícia na mieste obmedzila na osobnej slobode ženu. Podľa medializovaných informácií mala žena najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt. Žena čelí obvineniu zo závažného zločinu vraždy a zločinu všeobecného ohrozenia.
