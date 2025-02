Obrovská tragédia v Nitre: Muž vypadol z okna na 6. medziposchodí, zomrel pri prevoze do nemocnice

V Nitre sa dnes odohralo nešťastie, záchranári bojovali o život muža, ktorý vypadol z panelákového okna. Pomôcť mu už nedokázali.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje web Noviny, muž žil so svojou rodinou na treťom poschodí, no vypadol z okna najvyššieho – šiesteho medziposchodia. Záchranári robili všetko, čo bolo v ich silách, no mužovi už pomôcť nedokázali. Zomrel pri prevoze do nemocnice. Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie. Viac odhalí až pitva. V prípade už bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.