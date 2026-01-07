Obrovská tragédia pri malej obci: Auto sa prevrátilo do ľadovej vody, záchranári našli len bezvládne telo vodiča

Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Nina Malovcová
V Galantskom okrese objavili potopené auto s osobou bez známok života.

Cesta medzi obcami Kráľov Brod a Dolný Chotár sa stala miestom obrovskej tragédie. Policajti tam zasahovali pri vozidle, ktoré skončilo prevrátené vo vodnom kanáli, ktorí bol plný ľadovej vody. Po príchode na miesto potvrdili, že sa vo vnútri nachádzala osoba bez známok života.

O prípade informovala polícia na sociálnej sieti prostredníctvom príspevku. Na miesto vyrazili hliadky po tom, čo prijali oznámenie o aute nachádzajúcom sa vo vode. Zásah sa však skončil tým najhorším možným spôsobom.

Auto skončilo mimo cesty

Podľa doterajších informácií sa osobné vozidlo z doposiaľ nezistených príčin dostalo mimo vozovky a prevrátené skončilo vo vodnom kanáli. Vo vnútri auta sa nachádzala osoba, ktorej už nebolo možné pomôcť. Presný čas nehody zatiaľ nie je známy.

Policajti aktuálne vyšetrujú príčiny dopravnej nehody aj okolnosti, za ktorých sa vozidlo dostalo do vody. Súčasťou vyšetrovania je aj zistenie totožnosti osoby, ktorá sa v aute nachádzala. Viac informácií má polícia poskytnúť po vykonaní všetkých potrebných úkonov. Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby jazdili maximálne opatrne, prispôsobili rýchlosť stavu cesty aj poveternostným podmienkam a nepodceňovali riziká, ktoré môžu mať fatálne následky.

