Marián Kočner sa takmer udusil: Vo väzení museli zasahovať zdravotníci, situácia bola kritická

Foto: TASR - Ján Krošlák

Martin Cucík
SITA
Kočnerovi museli volať záchranku, mal prudkú alergickú reakciu.

Mariána Kočnera museli vo väzení ratovať záchranári, hrozilo mu totiž udusenie. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Kočnera museli zdravotníci zachraňovať v utorok 6. januára krátko po 6:30 priamo v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove.

Pre portál Nový Čas túto informáciu potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. „Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. 62-ročný pacient s alergickou reakciou bol ošetrený na adrese,“ informovala hovorkyňa.

Zdroj z prostredia väznice podľa medializovaných informácií opísal, že situácia bola kritická. Kočnerov stav bol vážny a okamžite museli volať záchranku.

Opuch dýchacích ciest

Kočner mal zjesť potravinu, na ktorú má intoleranciu. To u neho vyvolalo prudkú reakciu s opuchom dýchacích ciest. Zdroj z väznice uviedol, že keby záchranka prišla neskôr, mohlo to s Kočnerom dopadnúť oveľa horšie. Jeho prevoz do nemocnice napokon nebol nutný.

Portál Aktuality.sk pripomenul, že o zdravotnom stave či stravovaní Kočnera sa už dávnejšie hovorilo. Objavili sa informácie napríklad o tom, že má mať iný jedálniček než ostatní odsúdení.

Vynárali sa tak informácie, že by mohol mať Kočner vo väzení isté privilegiá. Kočnerov obhajca Marek Para však vysvetlil, že nejde o privilégiá, ale o zdravotnú nevyhnutnosť, keďže má viaceré potravinové intolerancie.

