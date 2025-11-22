Obrovská tragédia: Na plese vypadol z okna iba 20-ročný muž. Pretrhlo sa s ním zábradlie, pád neprežil

Ilustračná foto: Facebook (Mestské Kultúrne Stredisko)

Michaela Olexová
TASR
Úmrtím mladíka vo fiľakovskom kultúrnom stredisku sa zaoberá aj polícia.

V meste Fiľakovo došlo počas noci z piatka (21. 11.) na sobotu k tragickej udalosti. Z okna mestského kultúrneho strediska počas plesu vypadol 20-ročný muž, pretrhlo sa pred ním okenné zábradlie. Prípadom sa zaoberá polícia, samospráva v budove prijme bezpečnostné opatrenia.

K tragickej udalosti došlo počas plesu súkromného organizátora.

Podľa samosprávy sa pred jedným z účastníkov podujatia v spoločenskej sále pretrhlo okenné zábradlie. Mladý muž z neďalekej obce pád z okna neprežil. „Pozostalým rodinným príslušníkom vyjadrujeme úprimnú a hlbokú sústrasť,“ uviedlo mesto na sociálnej sieti.

Polícia prípad vyšetruje

Úmrtím mladíka vo fiľakovskom kultúrnom stredisku sa zaoberá aj polícia.

„Okolnosti smrti 20-ročného muža polícia vyšetruje ako prečin usmrtenia. Bližšie informácie vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

Radnica v stanovisku uviedla, že počas vyšetrovania poskytnú zamestnanci mesta a kultúrneho strediska plnú súčinnosť pri objasňovaní okolností tragédie. Samospráva v budove prijme aj bezpečnostné opatrenia

„Vzhľadom na to, že na dvoch poschodiach budovy sa nachádzajú podobné typy zábradlí pri francúzskych oknách, bude prístup k nim a ich používanie až do ukončenia vyšetrovania, no pravdepodobne až do začiatku exteriérovej rekonštrukcie budovy, ktorá je naplánovaná na jar, prísne regulované a kontrolované,“ skonštatovalo mesto.

