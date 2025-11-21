Z jeho bytu sa ozývali čudné zvuky: Muž z východného Slovenska ležal doma na zemi dva dni, nevedel sa postaviť

Foto: Screen Facebook (Polícia SR - Košický kraj)

Zuzana Veslíková
TASR
Polícia pomohla imobilnému mužovi, ktorý volal z bytu o pomoc.

Policajti poskytli pomoc imobilnému mužovi, ktorý sa v byte v Spišskej Novej Vsi po páde nevedel postaviť. Na miesto prišli po prijatí oznámenia na tiesňovej linke 158, že v obytnom dome na Štúrovom nábreží ktosi volá o pomoc. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Z bytu sa ozývali zvuky

Vyslaní členovia pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) zistili, že v byte, z ktorého obyvatelia počuli čudné zvuky, býva imobilný pán a ten už niekoľko dní nevyšiel.

„Policajti neváhali a po klopaní, keď sa z bytu ozývali nezrozumiteľné zvuky a opätovné zúfalé volanie o pomoc, sa rozhodli situáciu riešiť inak. Keďže na klopanie nikto nereagoval, zaklopali susede,“ uviedla hovorkyňa k prípadu z utorka popoludnia. Jeden z mužov zákona preliezol na balkón patriaci susednému bytu, aby zistil, čo sa deje vnútri. Následne otvoril vchodové dvere bytu pre bezpečný vstup svojho kolegu.

„Na zemi v byte ležal 61-ročný muž, ktorý uviedol, že spadol a nevedel sa postaviť, nakoľko má problémy s nohami. Muž bol značne dezorientovaný, na mieste ležal dva dni,“ priblížila Illésová.

Policajti mužovi okamžite poskytli pomoc, stabilizovanú polohu a deku. Následne zavolali rýchlu zdravotnú pomoc (RZP), ktorá mužovi poskytla ošetrenie. Napriek vážnemu stavu muž odmietol prevoz do nemocnice, čo potvrdil svojím podpisom pracovníkom RZP. „Polícia kontaktovala rodinného príslušníka a zabezpečila muža aj byt,“ dodala hovorkyňa.

