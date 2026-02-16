Obráti sa vám žalúdok: Muž takmer utýral na smrť psa, pretože mu rozhrýzol hrozno

týranie psíka

Foto: Facebook.com (Polícia Slovenskej republiky)

Michaela Olexová
TASR
Muž po tom, čo zistil, že mu ročný pes rozhrýzol rastlinu hrozna, priviazal psa reťazou ku kolu a opakovane ho udieral dreveným predmetom.

Sudkyňa Okresného súdu Vranov nad Topľou uznala za vinného 73-ročného muža z obce Sedliská v okrese Vranov nad Topľou zo spáchania prečinu týrania zvierat.

Ako TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, súd mu uložil trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú lehotu 18 mesiacov.

Z prípadu sa vám obráti žalúdok

Muž v júni 2025 po tom, čo zistil, že mu ročný pes rozhrýzol rastlinu hrozna, priviazal psa reťazou ku kolu a opakovane ho udieral dreveným predmetom.

Po údere do oblasti hlavy pes stratil vedomie. Podľa zistení vyšetrovateľov obvinený následne bezvládne zviera sedemkrát strelil vzduchovou strelnou zbraňou do hlavy.

týranie psíka
Foto: Facebook.com (Polícia Slovenskej republiky)

„Svojím konaním spôsobil psovi závažné zranenia, ktorým by bez včasného veterinárneho ošetrenia s najväčšou pravdepodobnosťou podľahol. Konanie obvineného bolo v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa s tým, že sudkyňa zároveň uložila mužovi trest prepadnutia veci – vzduchovej strelnej zbrane.

K usvedčeniu páchateľa výrazne prispela dôsledná operatívno-pátracia činnosť enviropolicajtov.

