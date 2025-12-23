Obrana Poľska v stave pohotovosti: Aktivovali letectvo, do akcie povolali všetky dostupné sily a prostriedky

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Vyhlásené opatrenia majú preventívny charakter.

Po raketových útokoch Ruska na ciele na Ukrajine bolo v utorok ráno nad poľským územím aktivované poľské aj spojenecké letectvo. Oznámilo to Operačné velenie ozbrojených síl Poľska na sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.

Podľa velenia boli do akcie povolané všetky dostupné sily a prostriedky. Do vzduchu vzlietli stíhacie lietadlá a pozemné systémy protivzdušnej obrany i radarového prieskumu boli uvedené do stavu pohotovosti.

Vyhlásené opatrenia majú preventívny charakter a ich cieľom je ochrana poľskej vzdušnej hranice, najmä v oblastiach susediacich s územiami, ktoré môžu byť ohrozené. Poľský vzdušný priestor v septembri 2025 narušili ruské drony, pričom viaceré boli nájdené až niekoľko stoviek kilometrov od hraníc.

Rusko opäť útočilo

Rusko v utorok podniklo ďalší rozsiahly dronový a raketový útok na Ukrajinu. Podľa tamojších úradov zahynuli najmenej dvaja ľudia a viaceré oblasti zostali bez elektriny. Zásahy prišli v čase, keď teploty na väčšine územia klesajú k bodu mrazu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Susedné Poľsko počas ruských útokov nasadilo stíhačky na ochranu svojho vzdušného priestoru, uviedla poľská armáda na sociálnej sieti X.

Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrenerho oznámila, že masívny útok spôsobil požiare vo viacerých častiach krajiny. Jedna osoba prišla o život v západnej Chmeľnyckej oblasti, ďalšia v hlavnom meste Kyjev. Miestne úrady zároveň informovali o viacerých zranených v rôznych častiach krajiny.

Moskva v uplynulých dňoch zintenzívnila aj útoky na prístavné mesto Odesa. Podľa ukrajinských predstaviteľov sa Rusko snaží úplne ochromiť námornú logistiku krajiny. Najnovšie údery v Odese spôsobili požiare, avšak záchranné zložky nehlásili zranenia.

Ruské nálety v južných oblastiach Ukrajiny sa v poslednom období stupňujú. Cieľom sú mosty a prístavy, pričom útoky prerušujú dodávky elektriny a tepla pre tisíce obyvateľov.

Posledná vlna útokov nasledovala po víkendových rokovaniach v americkom Miami, kde Spojené štáty viedli samostatné rozhovory s ruskou a ukrajinskou delegáciou v rámci snahy o ukončenie vojny.

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v pondelok uviedol, že Moskva a Washington zaznamenávajú v rozhovoroch o možnom ukončení konfliktu „pomalý pokrok“. Diskusie prebiehajú s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Witkoff označil rokovania s oboma stranami za „konštruktívne“, k zásadnému prelomu však zrejme zatiaľ nedošlo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obrovské nešťastie: V bani sa zrazu uvoľnili horniny aj metán, dvaja muži zomreli. Ich telá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac