Obrovské nešťastie: V bani sa zrazu uvoľnili horniny aj metán, dvaja muži zomreli. Ich telá boli v hĺbke 830 metrov

Dvaja baníci zahynuli pri pondelkovej nehode v bani Pniowek po výrone metánu a uvoľnení masy horniny v razenej banskej chodbe v hĺbke 830 metrov. Oznámil to v utorok podpredseda Jastrebskej uhoľnej spoločnosti (JSW) Adam Rozmus, informuje varšavský spravodajca TASR podľa JSW a agentúry PAP.
Po sedemhodinovej záchrannej akcii sa v noci podarilo nájsť telá oboch nezvestných pracovníkov, pričom lekár na mieste potvrdil ich úmrtie. Obeťami sú skúsení baníci vo veku 40 a 41 rokov, z ktorých jeden obsluhoval raziaci stroj. Ide o 14. a 15. smrteľnú obeť poľských baní v tomto roku.
V chodbe pracovalo desať ľudí
V čase nešťastia v chodbe pracovalo desať baníkov. Ôsmim sa podarilo vyjsť bez zranení, s dvoma sa prerušil kontakt. Záchranné tímy následne obnovili vetranie a v bezpečných podmienkach pokračovali v pátracej akcii. Podľa predbežných zistení došlo k výronu metánu spolu s uvoľnením horniny, čo spôsobilo rozptýlenie uhoľných prachových častíc v podzemí.
Zásah záchranárov a vyšetrovanie
Na mieste zasahovalo 12 záchranných jednotiek a práce koordinovala Centrálna banská záchranná stanica v Bytome. Komisia pre bezpečnosť v baníctve preveruje okolnosti nehody a rozhodne o ďalšom postupe.
Podpredseda JSW ubezpečil, že rodiny obetí dostanú psychologickú aj materiálnu pomoc. Baňa Pniowek patrí z hľadiska výskytu metánu k najrizikovejším v Poľsku. V apríli 2022 tam séria výbuchov pripravila o život 16 baníkov a záchranárov.
Nahlásiť chybu v článku