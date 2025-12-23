Obrovské nešťastie: V bani sa zrazu uvoľnili horniny aj metán, dvaja muži zomreli. Ich telá boli v hĺbke 830 metrov

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
V bani Pniowek pracovalo desať ľudí, dvaja skúsení baníci sa domov nevrátili.

Dvaja baníci zahynuli pri pondelkovej nehode v bani Pniowek po výrone metánu a uvoľnení masy horniny v razenej banskej chodbe v hĺbke 830 metrov. Oznámil to v utorok podpredseda Jastrebskej uhoľnej spoločnosti (JSW) Adam Rozmus, informuje varšavský spravodajca TASR podľa JSW a agentúry PAP.

Po sedemhodinovej záchrannej akcii sa v noci podarilo nájsť telá oboch nezvestných pracovníkov, pričom lekár na mieste potvrdil ich úmrtie. Obeťami sú skúsení baníci vo veku 40 a 41 rokov, z ktorých jeden obsluhoval raziaci stroj. Ide o 14. a 15. smrteľnú obeť poľských baní v tomto roku.

V chodbe pracovalo desať ľudí

V čase nešťastia v chodbe pracovalo desať baníkov. Ôsmim sa podarilo vyjsť bez zranení, s dvoma sa prerušil kontakt. Záchranné tímy následne obnovili vetranie a v bezpečných podmienkach pokračovali v pátracej akcii. Podľa predbežných zistení došlo k výronu metánu spolu s uvoľnením horniny, čo spôsobilo rozptýlenie uhoľných prachových častíc v podzemí.

Zásah záchranárov a vyšetrovanie

Na mieste zasahovalo 12 záchranných jednotiek a práce koordinovala Centrálna banská záchranná stanica v Bytome. Komisia pre bezpečnosť v baníctve preveruje okolnosti nehody a rozhodne o ďalšom postupe.

Podpredseda JSW ubezpečil, že rodiny obetí dostanú psychologickú aj materiálnu pomoc. Baňa Pniowek patrí z hľadiska výskytu metánu k najrizikovejším v Poľsku. V apríli 2022 tam séria výbuchov pripravila o život 16 baníkov a záchranárov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac