Niekdajší klenot konkuroval aj Tatrám, už roky je však zatvorený. Známe lyžiarske stredisko teraz smeruje do dražby

Foto: TASR - František Iván

Jakub Baláž
V 90. rokoch išlo o jedno z najmodernejších lyžiarskych stredísk na Slovensku. V jeho zázemí sa okrem ubytovania nachádza aj kino, bowling či tenisové kurty.

Stredisko Plejsy pri meste Krompachy svojho času patrilo medzi najinovatívnejšie a najobľúbenejšie lyžiarske centrá na Slovensku. Kým búrlivé 90. roky ho nijako neohrozili, zmena prišla v novom miléniu a chýbajúce investície spolu so zmenšujúcim sa počtom návštevníkov zaklincovali pandemické roky.

Brány strediska sú tak od roku 2022 zatvorené, svoju prevádzku ukončil aj hotel. Následne sa celý rezort v novembri 2023 objavil na realitnom portáli určený na predaj, o čom sme vás informovali v tomto článku.

Ako teraz upozornil portál Index, z avizovaných zmien napokon nič nebude a Plejsy idú v septembri do dražby. Trpezlivosť mala dôjsť financujúcej banke, vyvolávacia cena je 2,8 milióna eur.

Dobrá lyžovačka za férové ceny

Lyžiarske stredisko Plejsy pri Krompachoch na východnom Slovensku ponúkalo v čase prevádzky až deväť zjazdoviek rôznych náročností, vybudované tu bolo prvé umelé zasnežovanie na Slovensku a ľudia si tu oproti Tatrám zalyžovali za polovičné ceny. Na Plejsoch dokonca trénovala aj naša olympijská reprezentácia v zjazdovom lyžovaní.

V novom miléniu však postupne ubúdali klienti, ktorí vyhľadávali väčšie a modernejšie rezorty. Zároveň, v Krompachoch sa už neinvestovalo do takej miery, ako to robila konkurencia. Dnes už môžeme definitívne povedať, že zlatými časmi boli pre Plejsy 90. roky minulého storočia.

S odchodom zahraničnej klientely sa kedysi populárny lyžiarsky areál dostal do problémov a celú situáciu umocnila koronakríza. Majiteľ napokon v roku 2022 oznámil, že stredisko zatvára.

Plejsy v časoch, kedy sa tešili veľkej popularite. Foto: TASR – František Iván

Korona šialenstvo sme prežili len tak s odretými ušami, so smiešnymi dotáciami sme nevygazdovali, so zvýšenými energiami bojujeme už od februára, dotácie na ubytovanie Ukrajincov meškajú, následné zdražovanie, inflácia a žiadne pozitívne vyhliadky do budúcnosti nezvládneme, preto zatvárame,“ uviedol na sociálnej sieti.

Stredisko v dražbe

Nádej svitla po tom, ako vedenie rezortu oznámilo možnú zahraničnú investíciu, z ktorej ale napokon zišlo. Ďalším pokusom o záchranu bol nový koncept, v rámci ktorého sa v hoteli ponúkali na predaj investičné apartmány, neskôr sa na realitnom portáli objavil celý areál. My sme na jeseň 2024 oslovili majiteľa s otázkami, ako to momentálne s Plejsami vyzerá. Majiteľ Matej Melo vtedy uviedol, že by nerád prezrádzal podrobnosti a viac informácií nám bude vedieť poskytnúť začiatkom tohto roka.

Situácia sa nepohla ani tento rok, a keďže sa nenašiel nikto, kto by bol ochotný niekdajší zimný klenot východného Slovenska kúpiť, financujúcej banke došla trpezlivosť. Tá si uplatnila záložné právo a rezort poslala do dražby. Ako špecifikoval Index, dražiť sa bude hotel s reštauračnou časťou, kinom, bowlingom, tenisovými kurtami a spolu s ním aj lyžiarske stredisko. Zo starších inzerátov tiež vyplýva, že v hoteli je aj wellness zóna s bazénom a so saunami či kongresová sála.

