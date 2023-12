Obľúbená banka Slovákov má mať problém s pripisovaním platieb na účet. Ona tvrdí, že je všetko v poriadku

Niektorí klienti Fio banky tvrdia, že pripisovanie platieb na účet je oneskorené a týkať sa to má tiež zúčtovania transakcií. Podľa banky je ale všetko v poriadku.

Ak majú klienti problém, majú sa obrátiť na banku

Ako upozorňuje Živé.sk, na problém ich upozornili čitatelia, no popisovali ho aj ľudia na sociálnych sieťach.

„V posledných dvoch týždňoch sme nezaznamenali žiadne plošné problémy s pripisovaním platieb. Minulý týždeň v piatok sme pozorovali krátkodobé spomalenie SEPA platieb, ale súčasne by sme chceli zdôrazniť, že naše platobné systémy aktuálne fungujú štandardne a platby sa spracovávajú v stanovenom časovom rámci, a to do konca nasledujúceho pracovného dňa,“ povedal pre Živé.sk Jozef Daňo z marketingu Fio banky.

Ak teda majú klienti banky nejaký problém, majú kontaktovať servis banky alebo sa zastaviť na pobočke.