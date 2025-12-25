Oblečenie a slivovicu už nikdy nekupujte: Slováci prezradili, akú najhoršiu vec si našli pod stromčekom

Vlákno sa okamžite zaplnilo odpoveďami. Ako sa ukázalo, Slováci majú neblahé skúsenosti najmä s oblečením. To býva málokedy zásah do čierneho – aj keď trafíte správnu veľkosť, existuje len malá šanca, že sa zároveň trafíte aj do vkusu obdarovaného. Horšie je to, keď je oblečenie darované so zlým úmyslom.
Opakujúcim sa motívom v diskusii je oblečenie od svokry. Slovenky často opisujú zle sediace kúsky, ktoré sú akoby zámerne vybrané vo väčšej veľkosti. „Tvarujúce nohavičky od svokry XL. Nosím veľkosť S,“ napísala jedna z diskutujúcich.
Ďalšia pridala: „Jedny Vianoce mi dala svokra pyžamo – dlhý rukáv, dlhé gate. To nikdy nenosím, a ešte bolo aj otrasné. Ďalší rok to boli šľapky – mám veľkosť 39, kúpila 37. Gólom bola súprava spodnej bielizne, všetko tak o tri čísla väčšie s poznámkou, že si myslela, že som väčšia. Nosím S.“
Knihy so starým venovaním a otvorená krabica ovsenej kaše
Jedna Slovenka spomína na moment, keď si pod stromčekom našla kozmetiku od otcovej priateľky, ktorá ju, ako sama píše, nenávidí. Bola to lacná značka určená pre ženy nad 40 rokov a ona mala vtedy 21.
Iná opisuje skúsenosť, ktorá ju hlboko zasiahla: „Po štvrtom pôrode som bojovala s váhou, cítila som sa škaredo, tučne, opuchnuto – a dostala som Louis Vuitton opasok vo veľkosti XXS. Takú veľkosť som nemala ani za svojich najchudších čias. Nosím S/M. A ešte mi bolo ponúknuté, aby som si ho vyskúšala. Len som nemo hľadela na tých tridsať centimetrov, ktoré mi chýbali k zapnutiu.“
Častým fenoménom je aj posúvanie darčekov – teda dary, ktoré zjavne neboli pôvodne určené obdarovanému. Ľudia opisujú knihy so starým venovaním, nohavice, ktoré nesadli inému členovi rodiny, alebo dokonca použité a opotrebované predmety z domácnosti. Objavili sa prípady darovania starých papúč, vrecúšok proti moliam po dátume spotreby, otvorenej krabice ovsenej kaše či načatej fľaše likéru.
Ďalšou kategóriou sú darčeky, pri ktorých je zjavné, že darca vôbec nepozná obdarovaného. Slováci bez vane v domácnosti dostávajú šumivé bomby do kúpeľa, abstinenti fľašu slivovice, tehotné ženy fľašu vína, diabetici medové dobroty, alergici orechové čokolády. Objavila sa aj lyžiarska bunda pre človeka, ktorý nikdy nelyžoval.
Toaletný papier sa objavil hneď niekoľkokrát
Potom prichádzajú predmety kupované s dobrým úmyslom, no bez porozumenia – napríklad deky do domácnosti, kde sa deky vôbec nepoužívajú, alebo knihy o témach, ktoré obdarovaného absolútne nezaujímajú.
Samostatnú kategóriu tvoria lacné kozmetické súpravy, posteľná bielizeň z čínskych e-shopov, nekvalitné parfumy či príšerné motivačné knihy. Väčšina z týchto darov nakoniec skončí v skrini alebo na polici, kde zapadajú prachom.
Niekoľko Slovákov spomína aj na darčeky, z ktorých je jasné, že darcu človek nezaujíma – napríklad kilo lacnej kávy, taška plná reklamných predmetov z jeho firmy či sprchový gél z akcie.
Zvyšné prípady sú až absurdné. Toaletný papier ako darček pod stromček dostalo znepokojujúco veľa ľudí a diskusia končí perličkami ako pohrebná sviečka či „polka rolky zlatého baliaceho papiera“, pričom druhú polovicu dostal iný člen rodiny.
Hovorí sa, že čo je pre jedného odpad, môže byť pre iného poklad. S výnimkou lacných parfumov je to do istej miery pravda. Väčšina Slovákov sa zhoduje, že trafiť do čierneho nie je ťažké – stačí sa opýtať. Najspokojnejší sú tí, ktorí si navzájom zisťujú, čo ich blízki potrebujú, akú kozmetiku používajú, akú značku parfumu si kupujú a o aké predmety majú skutočný záujem. Trafiť sa do vkusu nie je otázkou peňazí, ale záujmu o druhého človeka.
