Objavili starovekú výletnú loď: Luxusné plavidlo pre bohatých môže mať až 2000 rokov

Podvodní archeológovia v pondelok oznámili, že objavili 2000 rokov starý vrak starovekej egyptskej výletnej lode pri pobreží Alexandrie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Potápači našli trup lode, ktorý mal viac ako 35 metrov na dĺžku a asi sedem metrov na šírku, potopený v prístave ostrova Antirhodos, ktorý je dnes celý pod hladinou mora, uviedol vo vyhlásení Európsky inštitút podmorskej archeológie (IEASM) so sídlom v egyptskej Alexandrii.
Na lodi sa nachádzali grécke rytiny, ktoré „môžu pochádzať z prvej polovice 1. storočia nášho letopočtu“ a „podporujú hypotézu, že loď bola postavená v Alexandrii“, uvádza sa ďalej v správe.
Luxus a iba veslá
Plavidlo „malo zrejme luxusne ozdobenú kajutu a zdá sa, že bolo poháňané výlučne veslami“, dodal inštitút. Mesto založil v roku 331 pred naším letopočtom Alexander Veľký. Séria zemetrasení a prílivových vĺn, ktoré zasiahli jej pobrežie, spôsobili, že ostrov Antirhodos sa ocitol celý pod hladinou mora.
V priebehu rokov potápači na tomto mieste objavili sochy, mince a iné artefakty, z ktorých niektoré sú vystavené v Grécko-rímskom múzeu v Alexandrii.
Alexandria je domovom starovekých ruín a historických pokladov, ale druhé najväčšie mesto Egypta je obzvlášť citlivé na klimatické zmeny a stúpajúcu hladinu mora, pričom hladina každý rok stúpa o viac ako tri milimetre. Podľa predpokladov Organizácie Spojených národov (OSN) bude do roku 2050 tretina Alexandrie úplne pod vodou alebo neobývateľná.
