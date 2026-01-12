Slováci majú právo absolvovať zákrok v zahraničí: Poisťovňa ho musí preplatiť, takéto sú podmienky

Slováci majú možnosť absolvovať zákrok aj v zahraničí, poisťovňa ho musí preplatiť.

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozorňuje poistencov na ich právo absolvovať zdravotnú starostlivosť aj v zahraničí. Dôvodom sú opakujúce sa sťažnosti na dlhé čakacie doby na zdravotné výkony a nedostatok informácií o možnostiach liečby mimo územia Slovenska.

V tejto súvislosti pripravil poučenie o podmienkach preplácania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. „Ako verejný ochranca práv môžem preskúmať napríklad situácie, keď nebol udelený súhlas so zdravotnou starostlivosťou v zahraničí, alebo keď nebola refundovaná jej úhrada,“ uviedol Dobrovodský.

V rámci Európskej únie a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) fungujú dva režimy úhrady zdravotnej starostlivosti v zahraničí. Prvým je režim vychádzajúci z koordinačného nariadenia, druhým režim smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Dôvodom sú dlhé čakacie lehoty

Oba sa líšia v spôsobe úhrady. Pri koordinačnom nariadení sú náklady na liečbu preúčtovávané medzi inštitúciami členských štátov a riadia sa sadzbami krajiny, kde bola starostlivosť poskytnutá. V prípade smernice pacient najprv uhradí zdravotnú starostlivosť priamo poskytovateľovi a následne žiada svoju poisťovňu o preplatenie nákladov – vo výške, v akej by ich uhradila na Slovensku. Tento prístup môžu využiť poistenci, ktorí na Slovensku čelia neprimerane dlhým čakacím lehotám.

V prípade, že ide o výkon, ktorý je súčasťou verejného zdravotného poistenia, majú nárok na jeho refundáciu – bez ohľadu na to, či starostlivosť poskytol verejný alebo neverejný subjekt.

V niektorých prípadoch však poisťovňa môže žiadať predchádzajúci súhlas, napríklad ak liečba zahŕňa hospitalizáciu, použitie špecializovaného vybavenia alebo predstavuje vyššie riziko.

Zákroky na preplatenie sú dané zákonom

Zoznam výkonov, ktoré si vyžadujú súhlas, je uvedený vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 341/2013 Z. z. Ombudsman zároveň upozorňuje na možnosť čerpania potrebnej zdravotnej starostlivosti počas prechodného pobytu v inom členskom štáte, napríklad počas dovolenky alebo štúdia.

Poistenec sa v takom prípade preukazuje európskym preukazom zdravotného poistenia. Ak ním nedisponuje a zdravotnú starostlivosť si uhradí sám, môže po návrate žiadať o preplatenie podľa § 10 zákona o zdravotnom poistení.

Ďalšou možnosťou je tzv. plánovaná zdravotná starostlivosť v zahraničí, ktorú koordinačné nariadenie taktiež umožňuje. Na jej úhradu však musí poistenec vopred získať súhlas zdravotnej poisťovne.

Tá je povinná ho udeliť, ak ide o liečbu, ktorá spadá do verejného systému a zároveň spĺňa niektorú z nasledovných podmienok: výkon nie je dostupný včas na Slovensku, neexistuje rovnocenná liečba, alebo bola domáca liečba vyčerpaná bez efektu. Po udelení súhlasu poisťovňa vystaví prenosný dokument S2 alebo DA1, ktorým sa poistenec preukazuje v zahraničí.

