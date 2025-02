O Ukrajine bez Ukrajiny: Zelenskyj kritizuje stretnutie USA a Ruska, požaduje zapojenie EÚ, Turecka aj Veľkej Británie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok označil rokovania amerických a ruských predstaviteľov v Saudskej Arábii za rozhovory o vojne na Ukrajine bez ukrajinskej účasti. V súvislosti s týmito rokovaniami oznámil odloženie svojej cesty do Saudskej Arábie, naplánovanej na stredu.

Vyhlásil, že rokovania o ukončení vojny by mali byť spravodlivé a za účasti európskych krajín a tiež Turecka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

O Ukrajine bez Ukrajiny

Rozhovory „prebiehajú medzi zástupcami Ruska a zástupcami Spojených štátov amerických. O Ukrajine – opäť o Ukrajine – a bez Ukrajiny,“ povedal Zelenskyj v utorok počas oficiálnej návštevy Turecka. Vyzval tiež na „spravodlivé“ rozhovory o Ukrajine so zapojením Európy a Turecka.

„Ukrajina, Európa v širšom zmysle slova – a to zahŕňa Európsku úniu, Turecko a Britániu – by sa mala zapojiť do rozhovorov a vypracovania potrebných bezpečnostných záruk s USA, pokiaľ ide o osud našej časti sveta,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinský prezident tiež odložil plánovanú cestu do Saudskej Arábie s odvolaním sa na skutočnosť, že predstavitelia Ukrajiny neboli pozvaní na americko-ruské rozhovory v Rijáde, píše AP. Saudskú Arábiu podľa AFP navštívi 10. marca.

Podpora Turecka

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po takmer trojhodinovom stretnutí s ukrajinským lídrom povedal, že Turecko by bolo „ideálnym hostiteľom“ pre možné rozhovory medzi Ruskom, Ukrajinou a Amerikou o ukončení vojny, píše AFP.

S odkazom na novú „diplomatickú iniciatívu, ktorú začal pán (americký prezident Donald) Trump s cieľom rýchlo ukončiť vojnu prostredníctvom rokovaní“, Erdogan povedal, že predchádzajúce rozhovory medzi stranami v Istanbule v roku 2022 boli „dôležitým referenčným bodom a platformou, kde sa strany najviac priblížili k dohode“.

V marci 2022 sa v tureckom letovisku Antalya stretli ministri zahraničných vecí Ruska a Ukrajiny – Sergej Lavrov a Dmytro Kuleba. Túto schôdzku iniciovalo práve Turecko.

Rokovania medzi USA a Ruskom

Utorkové rokovania v Rijáde viedli americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov. Zúčastnil sa na nich aj Trumpov vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff, poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.

Rubio po stretnutí vyhlásil, že Washington sa usiluje o spravodlivé a trvalé riešenie vojny na Ukrajine a potvrdil, že Európa bude súčasťou rozhovorov o ukončení konfliktu.

Šéf ruskej diplomacie povedal, že USA a Rusko sa dohodli, že čo najskôr začnú proces vedúci k urovnaniu vojny na Ukrajine.