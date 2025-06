O týchto nepríjemných momentoch diváci ani len netušili. Dakota Johnson prehovorila o natáčaní pikantných scén

Je známe, že herečka Dakota Johnson stvárnila niekoľko odvážnych úloh, no prekvapivo odhalila, že nakrúcanie sexuálnych scén pre ňu vôbec nie je príjemné. Napriek tomu, že si ju diváci spájajú s erotickou filmovou sériou, atmosféra na pľaci počas intímnych scén je podľa nej všetko, len nie sexi.

Podľa portálu UNILAD, Dakota Johnson, ktorá sa narodila v Texase a má 35 rokov, sa preslávila v rokoch 2015 až 2018 hlavnou úlohou v erotickej filmovej sérii Päťdesiat odtieňov. V nej stvárnila postavu Anastasie Steele, ktorá sa zaplietla do sadomasochistického vzťahu s Christianom Greyom, ktorého hral Jamie Dornan.

Hoci bolo v sérii veľa intímnych scén, len v prvom filme ich bolo približne sedem – Johnson priznala, že pri zapnutých kamerách nie je atmosféra na pľaci práve „sexi“. Hviezda filmu Ako byť single, ktorá nedávno potvrdila rozchod so svojím dlhoročným partnerom, hudobníkom Chrisom Martinom z Coldplay, dokonca uviedla, že sa „necíti dobre“ a niektoré scény musela natáčať sama.

Nepríjemné, ale profesionálne

Dakota Johnson sa v rozhovore pre podcast Good Hang Amy Poehlerovej vyjadrila k tomu, ako sa pripravuje na intímne scény. Na otázku, ako sa nabudí, s humorom odpovedala: „Nemusím. Na sex som vždy pripravená.“

Zároveň však vysvetlila, že v skutočnosti nejde o žiadnu intímnu chvíľu: „Bolo to také super, pretože ja som zvyknutá len na to, že… Je to sexuálna scéna. Nie je to sexi, nie je to príjemné.“

Koordinátor intímnych scén