O pár hodín týmto úsekom diaľnice D2 neprejdete. Uzávera bude platiť až do nedele rána

Polícia pripomína vodičom víkendovú uzáveru diaľnice D2 medzi Kútmi a Malackami. Dopravné obmedzenia potrvajú od soboty 22:00 do nedele 6:00. Dôvodom je osádzanie novej lávky pre peších a cyklistov ponad diaľnicu. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
Riaďte sa dopravným značením
Obchádzková trasa povedie po starej ceste cez obce Sekule, Moravský Sv. Ján a Veľké Leváre. Vyznačená bude dopravným značením. „Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia,“ odkázala Bartošová.
