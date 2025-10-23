Nový slovenský seriál vás totálne dostane: Ukazuje zakázané zóny, kam sa bežný človek nikdy nedostane

Na Slovensku existujú viaceré miesta, o ktorých všetci vieme, no len málokto sa za ich brány naozaj dostane. Priestory, ktoré bežný smrteľník videl nanajvýš na fotografiách, nikdy však nie zvnútra. Ale čo keby ste sa mohli pozrieť priamo do srdca Gabčíkova, do podzemia opálových baní alebo do útrob legendárneho Grandhotela vo Vysokých Tatrách?
Práve tam mieri nový dokumentárny seriál Zakázané zóny so Števom Martinovičom, ktorý od 10. novembra štartuje na stanici Spektrum. A vezme vás na miesta, kam sa bežný človek len tak nedostane.
Kde sa realita stretáva so záhadou
Každé miesto má svoj príbeh. Niektoré sú fascinujúce, iné desivo tiché. V prvej sérii Zakázaných zón sa Števo Martinovič pozrie do útrob Vodnej elektrárne Gabčíkovo, kde sa pod hladinou Dunaja skrýva obrovský svet plný technológie, energie a nekonečného ticha.
V ďalšej epizóde sa ponorí hlboko do podzemia slovenských opálových baní, kde sa kedysi ťažili drahokamy, ktoré zdobili korunovačné klenoty. Dnes tam vládne tma, chlad a zvláštny pokoj, ktorý sa slovamí nedá opísať.
Sem by ste sa inak nikdy nepozreli
Nie všetky zakázané zóny sú pod zemou. Niektoré zdobia luxusné lustre, červené koberce a dlhé chodby, po ktorých sa kedysi prechádzali králi aj významní politici.
Séria divákov zavedie aj do zákulisia legendárneho Grandhotela Starý Smokovec – miesta, kde sa písali dejiny a kde sa dodnes šepká o tom, čo všetko sa odohrávalo za zatvorenými dverami.
Popri záhadách budeme mať možnosť nahliadnuť aj do zákulisia slovenskej kultúry a festivalu Pohoda. Na miesto, kde sa po odchode tisícov návštevníkov odohráva druhý, neviditeľný príbeh. Zakázané zóny priblížia, ako sa z chaosu zrodí jeden z najlepšie zorganizovaných festivalov v Európe.
Ďalšia z epizód zavedie divákov hlboko do lesov spolu s ekológom Erikom Balážom, ktorý tu sleduje divoké medvede. Kamery sa dostanú na miesta, kam by človek nemal vstúpiť bez dostatočnej dávky rešpektu.
Čo sa skrýva za zatvorenými dverami
Seriál Zakázané zóny je dokonalou kombináciou investigatívy, histórie a dobrodružstva. Nie je len o tom, čo sa skrýva za zatvorenými dverami, ale aj prečo tam nesmieme vstúpiť.
Ak máte radi záhady, objavovanie a ten zvláštny pocit, keď sa pozriete tam, kam by ste nemali, nenechajte si ujsť premiéru nového seriálu Zakázané zóny so Števom Martinovičom. Sledujte premiérovú časť už 10. novembra o 21:05 na stanici Spektrum a vydajte sa na miesta, ktoré sú pre väčšinu ľudí navždy uzavreté.
Nahlásiť chybu v článku