Nový bláznivý nechtový trend rozdeľuje internet: Kým jedni nadšene tlieskajú, iní hovoria o čistej hrôze

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Sú buď milovaným prejavom štýlu, alebo bláznivým trendom, no ignorovať sa jednoducho nedajú.

Nechty, ktoré pripomínajú malé umelecké diela, aktuálne udávajú smer vo svete módy. Najnovší trend, tzv. Tabi nechty, však poriadne rozvíril debatu, keďže napodobňuje slávnu „camel toe“ topánku z 80. rokov, prezývanú podľa tvaru ťavej paprčky, a rovnako ako ona vzbudzuje rozporuplné reakcie.

Ako uviedol magazín The New York Post, ide o nechtový dizajn inšpirovaný ikonickým štýlom obuvi Tabi, ktorú v roku 1988 predstavil francúzsky módny dom Maison Margiela. Tento extravagantný kúsok, pôvodne zakorenený v japonskej móde 15. storočia, sa dodnes teší obdivu aj kritike.

Rozdielne reakcie na sociálnych sieťach

Trend Tabi nechtov okamžite spustil búrku názorov. Kým niektorí obdivujú jeho originalitu, iní si nevedia zvyknúť na jeho nezvyčajný tvar. „Nepáči sa mi trend Tabi nechtov,“ napísal odporca na X (bývalý Twitter), ktorý odmieta dizajn inšpirovaný značkou Maison Margiela. Ďalší komentovali ešte ostrejšie: „Toto je hrozné.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ⋆mahara⋆ (@mahara.jpeg)


Táto vlna odporu kopíruje podobnú kritiku, ktorú roky zbierajú samotné Tabi topánky. Niektorí ich dokonca posmešne nazývajú „kozie topánky“, pre ich kopytovitý tvar.

Odkaz z móla a trochu histórie

