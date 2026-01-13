Novoročný obed v prezidentskom paláci: Pellegrini pozval bývalé hlavy štátu. Pozrite, čo sa podávalo

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
Za jedným stolom sa stretli Pellegrini, Čaputová, Kiska, Schuster a Gašparovič.

V Prezidentskom paláci sa v utorok uskutočnil tradičný novoročný obed prezidenta SR Petra Pellegriniho s bývalými hlavami štátu Rudolfom Schusterom, Ivanom Gašparovičom, Andrejom Kiskom a Zuzanou Čaputovou.

Hlavy štátu začali spoločný obed predjedlom, ktoré tvorilo paté z mladého králika s marhuľovou marmeládou a brioškou. Nasledoval vývar z hovädzieho chvosta s julienne zeleninou a pažítkou. Z hlavného jedla mali na výber trhanú hovädziu hruď s hruškami, koreňovou zeleninou a turnírovanými zemiakmi alebo teľacie osso boco so šafranovým rizotom a citrusovou gremolatou. Ako dezert mali pistáciové tiramisu s kakaovým chipsom.

„Zostavovanie menu na prezidentský obed je každoročne záležitosťou našich kolegov z protokolu. Na protokole pracujú ľudia, ktorí tu boli už za prezidenta Schustera, čiže zažili všetkých doterajších prezidentov, okrem pána Kováča, tak je to pre nich naozaj jednoduché, pretože si presne pamätajú, čo prezidenti mali a nemali radi,“ priblížila hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď Macíková.

