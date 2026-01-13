Líder maďarskej opozície používa urážlivý názov pre Slovensko. Čo si o tom myslí Pellegrini ho nezaujíma

Roland Brožkovič
TASR
Felvidék je maďarský termín pre tzv. Hornú zem - historické pomenovanie časti Uhorska, zhodujúcej sa s územím dnešného Slovenska.

Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar v utorok na Facebooku odkázal prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, že pojem Felvidék (Horná zem) bude aj napriek jeho výhradám používať naďalej. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar tak reagoval na Pellegriniho vyhlásenie vo videu z pondelka, v ktorom označil za urážlivé, že „potenciálny budúci maďarský premiér“ vo svojom liste z minulého týždňa týkajúcom sa Benešových dekrétov označil Slovensko pojmom Felvidék.

„Ak mi dovolíte (ale aj keď nie), budem názvy geografických oblastí nazývať tak, ako som sa ich naučil od svojich rodičov a ako ich nazývame už tisíc rokov. Tak ako všetci Maďari nazývajú svoje hlavné mesto, miesto, kde bolo korunovaných 11 uhorských panovníkov, Pozsonyom,“ píše predseda strany TISZA vo svojom príspevku adresovanom Pellegrinimu.

Prezidentovi posiela odkaz

„Bol by som vďačný, keby ste sa zamysleli nad skutočnými problémami, ktoré som nastolil v mojom otvorenom liste slovenskému premiérovi,“ napísal Magyar a dodal, že v 21. storočí nie je miesto pre zákony založené na kolektívnej vine. Ani Maďarsko, ani Európa podľa neho neakceptujú, aby Slovensko odvolávajúc sa na Benešove dekréty konfiškovalo pôdu Maďarom „na Felvidéku“.

Magyar Pellegrinimu okrem iného pripomenul, že má právo a povinnosť zastupovať všetkých ľudí žijúcich na Slovensku, vrátane Maďarov z „Felvidéku“ a dodal že za svoju povinnosť zas považuje postaviť sa za všetkých Maďarov, nech žijú kdekoľvek na svete. Občania Maďarska slovenského pôvodu sú podľa neho rešpektovanými členmi maďarskej spoločnosti a nie sú nijako znevýhodnení, a dodal, že to isté očakáva aj od Slovenska v súvislosti so slovenskými občanmi maďarského pôvodu.

Magyar vyjadril slovenskému prezidentovi vďaku za jeho doterajšie viaceré kroky súvisiace s presadzovaním práv maďarskej menšiny na Slovensku. Ako dodal, je v záujme Slovenska aj Maďarska udržiavať si dobré susedské vzťahy a posilňovať alianciu Vyšehradskej štvorky, preto Pellegriniho informoval, že po zmene vlády v Maďarsku bude spolu s predsedom vlády SR očakávaný s úctou v Budapešti na stretnutie na vysokej úrovni.

Felvidék je maďarský termín pre tzv. Hornú zem – historické pomenovanie časti Uhorska, zhodujúcej sa s územím dnešného Slovenska.

