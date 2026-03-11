Nové informácie o zmene voľby zo zahraničia: Koalícia zatiaľ nenašla dohodu, návrh pripravuje Smer

Ilustračná foto: SITA/TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Voľby zo zahraničia sa môžu meniť.

Na zmene spôsobu hlasovania zo zahraničia pri voľbách do Národnej rady (NR) SR zatiaľ v koalícii nie je oficiálna dohoda. Povedal to v stredu po rokovaní koaličnej rady šéf poslaneckého klubu Hlas-SD Róbert Puci. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) dodal, že návrh pripravujú v Smere-SD a rokovať by sa o ňom malo na aprílovej schôdzi NR SR.

Puci zároveň dodal, že návrh predĺženia volebného obdobia samospráv zo štyroch na päť rokov je už pripravený. „Momentálne ešte nie je žiadna dohoda, rozprávali sme sa aj o týchto návrhoch, ktoré už v médiách prebehli. Zatiaľ nie je nič oficiálne na stole. Máme ešte čas, keďže najbližšia riadna schôdza bude od 14. apríla,“ povedal o úprave voľby poštou Puci.

O návrhoch by sa malo rokovať v apríli

Gašpar dodal, že návrhy zákonov na aprílovú schôdzu treba predkladať približne do konca marca. Stále sa tiež rokuje o tom, či pôjde o vládny alebo poslanecký návrh. Na aprílovej schôdzi by mali poslanci rokovať aj o predĺžení volebného obdobia v obciach, mestách a samosprávnych krajoch zo štyroch na päť rokov. Zmenu inicioval Hlas-SD. Platiť by mala už od jesenných spojených volieb v samosprávach.

Puci zároveň potvrdil, že pripravená novela z dielne rezortu vnútra, ktorá riešila zvýšenie volebnej kaucie či zmenu príspevkov pre strany, je stiahnutá. Návrh novely zákona o politických stranách a politických hnutiach bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní od leta minulého roka.

„Bolo to viac-menej v rámci medzirezortného pripomienkovania už vyštrngané, ale potom prišli pripomienky od koaličných partnerov, preto sa tento návrh stiahol. A dnes sme trošku v Hlase prekvapení, že čiastkovo dostávame jednotlivé návrhy, ktoré boli vtedy ako celok podávané na novelu zákona, od našich kolegov,“ povedal o medializovaných návrhoch.

Spor aj o úrad na ochranu oznamovateľov

„Čiže možno si k tomu sadneme a možno ho aktualizujeme a podáme to tak, ako to bolo vtedy pripravené ako celok,“ dodal šéf klubu Hlasu-SD. Partneri sa na koaličnej rade dohodli na priebehu rokovania parlamentu, ktoré bude v budúcom týždni. Pôjde o pokračovanie schôdze, ktorú prerušili vo februári. Mali by na nej riešiť aj zrušenie zákona, ktorý riešil transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Účinnosť zákona pozastavil Ústavný súd (ÚS) SR.

Foto: TASR (Jakub Kotian)

„Či prídeme s novým návrhom, ukáže čas, pokiaľ nás bude Európska komisia vydierať, ako nás vydiera v tomto prípade, nemá to žiadny zmysel,“ skonštatoval Gašpar. Zdôraznil, že návrh, ktorý je na ÚS, nemení nezávislosť úradu. Postup eurokomisie smerom k prostriedkom z plánu obnovy považuje za vydieračský. „Keby sme neboli tlačení Európskou komisiou, že prostriedky neprídu, nemám dôvod hlasovať za jeho zrušenie,“ uzavrel.

