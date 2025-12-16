Nové informácie o strelcoch z Bondi Beach: Syn je v kóme, otec mŕtvy. Pred činom podnikli zrejme kľúčovú cestu

Otec a syn, ktorí spáchali jednu z najtragickejších masových strelieb v dejinách Austrálie, strávili takmer celý november na Filipínach, potvrdil v utorok imigračný úrad v Manile. Starší z dvojice – Sajid Akram (50) – vstúpil do krajiny ako indický štátny príslušník, mladší Naveed (24) ako Austrálčan, informovala v utorok agentúra AFP, píše TASR.
Podľa filipínskych úradov pricestovali na Filipíny 1. novembra zo Sydney. Hovorkyňa imigračného úradu Sandovalová dodala, že z Filipín odcestovali 28. novembra. Obaja muži sa zdržiavali na ostrove Mindanao, ktorý bol ich konečným cieľom počas cesty po filipínskom súostroví.
Bašta islamistov
Ostrov Mindanao je baštou menších skupín islamistických bojovníkov, ktorí odmietajú mierovú dohodu podpísanú v roku 2014 medzi Manilou a Frontom islamského oslobodenia Morov (MILF), najväčšou povstaleckou skupinou na Filipínach.
AFP pripomenula, že 23. mája 2017 stovky ozbrojených mužov, ktorí prisahali vernosť teroristickej organizácii Islamský štát (IS), prevzali kontrolu nad viacerými časťami mesta Marawi, pričom civilistov využívali ako ľudské štíty. Filipínskej armáde trvalo päť mesiacov, kým tieto oblasti znovu dobyla; niektoré z nich boli pritom takmer úplne zničené.
Hromadná streľba na pláži v Sydney počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka) si v nedeľu vyžiadala 15 obetí, šestnástym mŕtvym je jeden z dvoch strelcov. Mladší Naveed leží v kóme v nemocnici s vážnymi zraneniami. V nemocnici je po streľbe naďalej hospitalizovaných 25 ľudí, z toho desiati sú vo veľmi vážnom stave.
Podľa austrálskej polície boli útočníci zrejme motivovaní „ideológiou Islamského štátu“.
