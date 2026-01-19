Nové informácie o streľbe v Česku: Medzi zranenými je aj starosta mesta, zverejnili aj údajný motív

Pondelkový útok strelca na mestskom úrade v Chřibskej v Úsťanskom kraji nebol podľa polície motivovaný politicky ani nábožensky a vylúčili aj teroristické či extrémistické pozadie udalosti. Pravdepodobne išlo o vyústenie vzťahových problémov.
Na brífingu to uviedol český policajný prezident Martin Vondrášek a riaditeľ polície v Úsťanskom kraji Zbyněk Dvořák, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Polícia podľa Vondráška dostala o streľbe dve oznámenia krátko pred 10.00 h a následne pribúdali ďalšie.
Útočník bol eliminovaný do pol hodiny
Policajti boli na mieste za niekoľko minút, útočník bol eliminovaný o 10:21 h. Podľa Vondráška si na život siahol sám. „Útočník strieľal aj na policajtov, tí išli do akcie bez váhania a streľbu opätovali. Útočník nebol držiteľom zbrojného preukazu, mal pri sebe niekoľko nelegálne držaných zbraní,“ uviedol policajný prezident.
Krajský policajný riaditeľ Dvořák upresnil, že išlo o tri zbrane – krátke aj dlhé. Potvrdil, že medzi zranenými je tiež starosta mesta Jan Machač. „Zločin nebol motivovaný politicky ani nábožensky. Nejde o žiadny teroristický útok, motívom sú pravdepodobne vzťahové problémy, ktoré vyústili do takéhoto fatálneho zločinu,“ uviedol Dvořák.
Minister vnútra hovorí o bezprecedentnom narušení bezpečnosti
Na mieste bol aj minister vnútra Lubomír Metnar, ktorý uviedol, že zo šiestich zranených sú traja civilní občania, ktorí sú v nemocnici, a ďalší zranení sú traja policajti. Dodal, že tí sú mimo ohrozenia života a majú skôr ľahké zranenia. Policajtom sa poďakoval za nasadenie. „Na mieste odviedli kvalitnú prácu, zabránili ďalším tragickým následkom,“ dodal minister s tým, že išlo o bezprecedentné narušenie verejného poriadku a bezpečnosti v ČR.
