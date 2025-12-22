Nové informácie o streľbe na Bondi Beach: Syn trénoval s otcom, útočníci natočili video. Vraždiť mali aj bomby

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok v Sydney bol plánovaný, obvinený muž trénoval streľbu s otcom mimo mesta.

Muž obvinený zo zabitia 15 ľudí na pláži Bondi Beach v austrálskom Sydney cvičil streľbu so svojím otcom na neďalekom vidieku a obaja natočili video, v ktorom hovoria o motívoch svojho útoku. Vyplýva to z policajných dokumentov zverejnených v pondelok, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.

Polícia poskytla informácie po tom, ako sa 24-ročný Naveed Akram zúčastnil na súdnom pojednávaní prostredníctvom videospojenia z nemocnice v Sydney. Z tej ho následne prepravili do väznice.

Neúspešný bombový útok počas Chanuky

Podľa oznámenia Naveed spolu so svojím 50-ročným otcom Sajidom Akramom hodili 14. decembra na dav ľudí sláviaci židovský sviatok Chanuka štyri improvizované výbušné zariadenia, tie však neexplodovali, uviedla televízia ABC.

Foto: SITA/AP

Policajti na mieste činu zastrelili otca a zranili syna. K antisemitskému útoku došlo na začiatku osemdňových osláv Chanuky a bola to najhoršia masová streľba v Austrálii za takmer 30 rokov.

Pripravované sprísnenie zákonov o zbraniach

Vláda štátu Nový Južný Wales parlamentu v pondelok predložila návrhy zákonov o nových reštrikciách, ktoré budú podľa štátneho premiéra Chrisa Minnsa najprísnejšími v Austrálii.

Získať zbrojný preukaz budú podľa nich môcť len austrálski občania, čo by vylúčilo Sajida Akrama, ktorý bol občanom Indie s trvalým pobytom v Austrálii. Legálne tiež vlastnil šesť pušiek a brokovníc, pričom nový zákonný limit pre rekreačných strelcov by bol štyri strelné zbrane.

Rozsah obvinení voči synovi

Syna minulý týždeň obvinili z 59 trestných činov vrátane 15 vrážd, 40 ublížení na zdraví s úmyslom zabiť v súvislosti so zranenými osobami a zo spáchania teroristického činu.

Podľa policajného dokumentu Akramovci okrem cvičenia streľby podnikli „prieskumnú“ cestu na pláž Bondi niekoľko dní pred útokom. V telefóne jedného z mužov bolo video, na ktorom obaja sedia pred vlajkou džihádistickej skupiny Islamský štát, citujú z Koránu a odsudzujú „sionistov“.

Austrálsky premiér Anthony Albanese v pondelok povedal, že bude presadzovať prísnejšiu legislatívu proti nenávistným prejavom a extrémizmu. „Nenecháme teroristov inšpirovaným Islamským štátom zvíťaziť. Nedovolíme im rozdeľovať našu krajinu a spoločne to prekonáme,“ vyhlásil pred novinármi.

Odkaz židovskej komunite a celej krajine

„Ako premiér cítim váhu zodpovednosti za ohavný čin, ktorý sa stal počas môjho pôsobenia v tejto funkcii. Je mi ľúto, čo zažila židovská komunita i celá naša krajina,“ povedal Albanese.

„Vláda bude pracovať každý deň na ochrane židovských Austrálčanov, ochrane základného práva Austrálčanov – aby mohli byť hrdí na to, kým sú –praktizovať svoju vieru, vychovávať svoje deti a čo najplnšie sa zapájať do austrálskej spoločnosti,“ doplnil.

