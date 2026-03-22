Ľudia sa sťažujú na pečivo v reťazci: Na bagete sa objavilo niečo zvláštne, zákazníci sa delia o trik

Foto: TASR – František Iván

Petra Sušaninová
Ľuďom sa nepozdáva sekcia s pečivom v obchodnom reťazci.

Poznáte to, stojíte pred regálom s rôznymi druhmi sladkého a slaného pečiva v obchode a rozmýšľate, na čo máte chuť. Zrazu vidíte, ako niekto vedľa vás chytí do ruky rožok, no nepozdáva sa mu a položí ho naspäť – a to bez vrecúška. Chuť vás možno ihneď prejde a nie ste v tom sami. Ľudia sa posťažovali na sekciu s pečivom v obchodnom reťazci.

Na pečive našiel niečo, čo ho znepokojilo

Na Reddite sa objavila diskusia, kde zákazník našiel na pečive z Lidla niečo zvláštne a ľudí sa pýta, čo by to mohlo byť. Kým niektorí používatelia strašia plesňou, iní popisujú pravdepodobnejšiu príčinu, a to spáleninu. Vraj nie je nič neobvyklé, ak sa pečivo trochu „prichytí“ na plechu, kde práve nebol papier na pečenie.

Jeden z používateľov píše, že v supermarkete pracoval a vysvetlil, ako to fungovalo. „Bagety sa vyberajú zmrazené a pečú sa po tom, ako trochu povolia. Tie plechy sa neustále točia v peci a výrazne sa nečistia. Papier na pečenie sa dáva len pod veci, ako lístkové cesto, plnené alebo sladké pečivo,“ uvádza so slovami, že bagete ale nič nie je a je celkom bezpečné ju jesť.

Lidl, čerstvé pečivo.
by
u/xlorrie in
czech

„Je to čerstvo rozmrazené. Ak s tým máš problém, peč si vlastné pečivo,“ myslí si ďalší z používateľov.

Dezinfekcia pečiva

V inej diskusii zas autora príspevku rozhnevalo, že si osoba v reťazci brala pečivo holými rukami. Pýta sa, prečo je také ťažké mať všade kliešte na pečivo a aj ich používať. „Ty si doma pečivo neoplachuješ?“ reaguje komentujúci s humorom. „Stačí postriekať dezinfekciou,“ pripája sa ďalší, kým iní odporúčajú rovno ho vyprať.

„V krajine, kde sa protestuje aj proti samoobslužným pokladniciam? Ideálne by bolo zaviesť obsluhu aj pri pečive,“ píše sa v ďalšom z komentárov s istou dávkou sarkazmu. Téme protestu proti samoobslužným pokladniciam sme sa venovali v tomto článku. Niektorí odporúčajú chodiť radšej pečivo nakupovať do menšej pekárne, kde je všetko za pultom a máte istotu, že okrem predávajúceho sa toho nikto iný nedotýkal.

Lidl pekárny jsou hnus
by
u/Severe_Project_1837 in
czech

Oslovili sme Lidl

Jeden zo zákazníkov opisuje skúsenosť, v rámci ktorej videl, ako niekto chytá holou rukou všetky druhy pečiva. Ihneď to vraj šiel nahlásiť. „Môj life hack – kupujem len drahé pečivo,“ hovorí používateľ, ktorý si myslí, že pri drahšom tovare je nižšia pravdepodobnosť, že bude pečivo obchytané.

Ďalší si ale myslí, že aj keby boli v obchode kliešte na naberanie pečiva, stále je to problém. Nemôžete totiž vedieť, koľko a akých ľudí pred vami sa dotýkalo práve tých klieští.

S otázkou týkajúcou sa hygieny v sekcii pečiva sme sa obrátili aj na Lidl. Článok bude rozšírený o prípadnú odpoveď.

 

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kauza divnej chuti minerálok má nové vysvetlenie: Sťažnosti prichádzali aj z Česka

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac