Ľudia sa sťažujú na pečivo v reťazci: Na bagete sa objavilo niečo zvláštne, zákazníci sa delia o trik

Poznáte to, stojíte pred regálom s rôznymi druhmi sladkého a slaného pečiva v obchode a rozmýšľate, na čo máte chuť. Zrazu vidíte, ako niekto vedľa vás chytí do ruky rožok, no nepozdáva sa mu a položí ho naspäť – a to bez vrecúška. Chuť vás možno ihneď prejde a nie ste v tom sami. Ľudia sa posťažovali na sekciu s pečivom v obchodnom reťazci.
Na pečive našiel niečo, čo ho znepokojilo
Na Reddite sa objavila diskusia, kde zákazník našiel na pečive z Lidla niečo zvláštne a ľudí sa pýta, čo by to mohlo byť. Kým niektorí používatelia strašia plesňou, iní popisujú pravdepodobnejšiu príčinu, a to spáleninu. Vraj nie je nič neobvyklé, ak sa pečivo trochu „prichytí“ na plechu, kde práve nebol papier na pečenie.
Jeden z používateľov píše, že v supermarkete pracoval a vysvetlil, ako to fungovalo. „Bagety sa vyberajú zmrazené a pečú sa po tom, ako trochu povolia. Tie plechy sa neustále točia v peci a výrazne sa nečistia. Papier na pečenie sa dáva len pod veci, ako lístkové cesto, plnené alebo sladké pečivo,“ uvádza so slovami, že bagete ale nič nie je a je celkom bezpečné ju jesť.
„Je to čerstvo rozmrazené. Ak s tým máš problém, peč si vlastné pečivo,“ myslí si ďalší z používateľov.
Dezinfekcia pečiva
V inej diskusii zas autora príspevku rozhnevalo, že si osoba v reťazci brala pečivo holými rukami. Pýta sa, prečo je také ťažké mať všade kliešte na pečivo a aj ich používať. „Ty si doma pečivo neoplachuješ?“ reaguje komentujúci s humorom. „Stačí postriekať dezinfekciou,“ pripája sa ďalší, kým iní odporúčajú rovno ho vyprať.
„V krajine, kde sa protestuje aj proti samoobslužným pokladniciam? Ideálne by bolo zaviesť obsluhu aj pri pečive,“ píše sa v ďalšom z komentárov s istou dávkou sarkazmu. Téme protestu proti samoobslužným pokladniciam sme sa venovali v tomto článku. Niektorí odporúčajú chodiť radšej pečivo nakupovať do menšej pekárne, kde je všetko za pultom a máte istotu, že okrem predávajúceho sa toho nikto iný nedotýkal.
Oslovili sme Lidl
Jeden zo zákazníkov opisuje skúsenosť, v rámci ktorej videl, ako niekto chytá holou rukou všetky druhy pečiva. Ihneď to vraj šiel nahlásiť. „Môj life hack – kupujem len drahé pečivo,“ hovorí používateľ, ktorý si myslí, že pri drahšom tovare je nižšia pravdepodobnosť, že bude pečivo obchytané.
Ďalší si ale myslí, že aj keby boli v obchode kliešte na naberanie pečiva, stále je to problém. Nemôžete totiž vedieť, koľko a akých ľudí pred vami sa dotýkalo práve tých klieští.
S otázkou týkajúcou sa hygieny v sekcii pečiva sme sa obrátili aj na Lidl. Článok bude rozšírený o prípadnú odpoveď.
Nahlásiť chybu v článku