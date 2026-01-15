Nová hviezda internetu: Slovákov baví vodič pod vplyvom. „Ja nemám nič, zoberte ma het“, vravel policajtom

Reprofoto: Fb/Polícia SR - Košický kraj

Martin Cucík
Nepite alkohol predtým, ako sadnete za volant.

V pondelok krátko pred polnocou si policajti všimli vodiča, ktorý sa po uliciach Spišskej Novej Vsi pohyboval viac do strany než dopredu. Jeho jazda nemohla uniknúť pozornosti, a tak ho policajti okamžite zastavili.

Po zastavení vozidla však museli byť policajní príslušníci riadne prekvapení. Prvá veta vodiča totiž naznačila, že tento prípad nebude tradičný.

„Zoberte ma rovno het, ja nemám nič,“ reagoval vodič na výzvu policajtov na predloženie dokladov. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

Marenie dychovej skúšky

Vodič odmietal, resp. maril dychovú skúšku, preto mu v nemocnici odobrali biologický materiál. Laboratórne vyšetrenie ukázalo predbežnú hodnotu 3,16 promile alkoholu v krvi. Vodič však svoju situáciu zhodnotil prekvapivo triezvo.

„Ta nech ma zoberú,“ povedal ku koncu videa.

