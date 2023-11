Okúpte sa v 38 °C vode len za pár eur priamo pod Tatrami: Na skok od našich hraníc nájdete obľúbené termálne kúpele

Pri plánovaní výletov vám môžu byť nápomocné rôzne rebríčky vychádzajúce z hodnotení návštevníkov. Medzi takýchto pomocníkov patrí napríklad aj portál TripAdvisor, ktorý združuje názory ľudí a vďaka nim môžete jednoducho zistiť, či dané miesto naozaj chcete navštíviť alebo nájsť také, o ktorých ste doposiaľ nikdy ani len nepočuli. Tentoraz sme sa pozreli na zoznam najlepších termálnych kúpeľov u našich poľských susedov. Na prvom mieste sa umiestnili Chocholowskie termy, ktoré nájdete taktiež len pár minút od našich hraníc, viac o nich sa dozviete v našom článku. No podobných miest je tu viac, poďme si teda predstaviť ďalšie z nich.

V článku sa dozviete aj: kde nájdete toto miesto;

za koľko ste tu autom zo Slovenska;

aká je teplota vody v miestnych bazénoch;

čo týmto termálnym kúpeľom vyčítajú návštevníci;

aká je výška vstupného.

Termálne kúpele v obľúbenom Zakopanom

Rebríček toho najlepšieho v Poľsku ovládlo už vyššie spomínané miesto. No v jeho závese sa nachádza vodný park, ktorý máme zo Slovenska len na skok. Sú ním Termy Zakopiańskie a ako už avizuje aj jeho názov, užijete si tu horúce kúpanie aj pod holým nebom.

Tieto termálne kúpele ležia pod Tatrami, čo im pridáva čaro navyše a priam na dosah ich majú obyvatelia severného Slovenska. Ako už avizuje ich názov, sídlia v meste Zakopané a napríklad z takého Kežmarku ste tu už za niečo cez hodinu cesty autom, pod dve hodiny to zas máte z Liptovského Mikuláša, Dolného Kubína alebo aj z Námestova či Trstenej.

No ak aj pochádzate z ďalších kútov Slovenska a chceli by ste sem vyraziť na výlet, stále je to pre vás dostupné miesto, ktoré zvládnete „otočiť“ aj za víkend. Takže nemusíte zúfať ani v prípade, ak ste si na tento rok už vyčerpali dovolenku a túžite niekam „vypadnúť“. Z nášho hlavného mesta ste tu pod päť hodín cesty a z Košíc približne za príjemné dve a pol hodiny.

Termy Zakopiańskie sa nachádzajú v obklopení Tatier, takže ich návštevu môžete spojiť napríklad s turistikou či prechádzkami s nádhernými výhľadmi na tieto veľhory. Alebo si v Zakopanom užiť čaro miestnych vianočných trhov. Jedno je isté, nudiť sa tu s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete.

Bazény s výhľadom na Tatry a horúcou vodou

Voda v kúpeľoch obsahuje liečivé minerály, čím sa stáva prospešnou pre naše telo. Je to pridaná hodnota k tomuto miestu, ktoré láka návštevníkov napríklad svojimi vonkajšími bazénmi s horúcou vodou.

Teplota vody veľkého vonkajšieho termálneho bazéna s výhľadom na Tatry dosahuje 36 až 38 °C, stojí na oficiálnom webe, čo je ideálne aj na kúpanie v tomto chladnejšom období. Rovnakú teplotu má aj bazén, ktorý nájdete hneď vedľa a prináša prekvapenie v podobe hydromasážnych trysok.

Okrem toho tu nájdete plavecký bazén, niekoľko toboganov, atrakcie pre deti alebo vnútorné bazény. Pri návšteve môžete využiť aj služby saunového sveta, kde nájdete fínsku saunu či biosaunu.

Vstupné nemusí zruinovať váš rozpočet

Zaujímavé sú aj ceny vstupného. Dospelá osoba zaplatí za celý deň v prepočte okolo 20 eur a zľavnený lístok stojí približne 17 eur. No máte možnosť zakúpiť si aj lacnejšie vstupenky. Napríklad hodinové, ktorých výška je 8 eur pre dospelú osobu a zľavnené vás vyjdú okolo 6,60 eura. Ďalšou možnosťou je využiť vstup na dve a pol hodiny, ktorého cena je 13,50 eura a 10 eur. Zľavy sú napríklad aj pri doobedňajšom vstupe do 11. hodiny, alebo pri večernom po 20. hodine.

V týchto sumách nie je zahrnutý vstup do saunovej zóny a mali by ste rátať s tým, že vstup sem je povolený len osobám nad 18 rokov. Cena vstupného na hodinu je približne 7 eur a na dve 9 eur. No máte možnosť zakúpiť si kombinovaný lístok do termálnych kúpeľov a aj do sauny, ktorý vás bude stáť okolo 23 eur bez časového obmedzenia.

Niektorým návštevníkov sa páčilo, ďalší majú pripomienky

Ako sme už vyššie spomínali, termálne kúpele v Zakopanom patria medzi druhé najlepšie hodnotené v Poľsku na TripAdvisore. Svieti im skóre 4 z 5, čo je vzhľadom na to, že svoj názor vyjadrilo cez 600 ľudí, relevantné. No nie všetky recenzie sú pozitívne a niektoré nešetria kritikou.

Ľudia v nich spomínajú špinu alebo bezohľadných návštevníkov, ktorí neváhajú zapáliť si v blízkosti ostatných, čím rušia ich pobyt vo vonkajších bazénoch. Vyčítajú taktiež správanie personálu, alebo to, že cudzinec sa tu má problém dohovoriť, keďže zamestnanci neovládajú angličtinu. Ako to je naozaj a či sú tieto informácie aktuálne aj dnes, potvrdiť nemôžeme, pretože vychádzame čisto iba z reakcií návštevníkov.

No na druhej strane množstvo ľudí odchádzalo z akvaparku s dobrým pocitom a so zážitkami, o čom svedčí aj fakt, že tomuto miestu udelili plné hodnotenie.

Vo svojich komentároch vychvaľovali bazény alebo zaujímavé výhľady na hory. „Výhľady z vonkajšieho bazéna sú úchvatné,“ stojí v jednom z nich. Vo viacerých zas odznelo, že ide o miesto, kde si prídu na svoje aj tí najmenší.

Takže aj tu, tak ako všade platí, že ak vás toto miesto zaujalo, urobte si vlastný názor.