Nikto z pasažierov neprežil: Lietadlo sa zrútilo tesne pred plánovaným pristátím, medzi obeťami je aj poslanec

Lietadlo s 15 ľuďmi na palube, vrátane jedného kolumbijského poslanca, sa v stredu zrútilo neďaleko kolumbijskej hranice so susednou Venezuelou. Zahynuli všetci pasažieri a členovia posádky, informoval kolumbijský úrad civilného letectva. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Nikto neprežil,“ potvrdil pre AFP predstaviteľ leteckého úradu. Na palube sa nachádzalo 13 pasažierov a dvaja členovia posádky. Lietadlo, ktoré prevádzkovala štátna letecká spoločnosť Satena, odletelo v stredu z mesta Cúcuta a kontakt s riadiacou vežou stratilo tesne pred plánovaným pristátím.
#ÚltimaHora | 🚨 Avioneta de SATENA desaparecida
Una aeronave de SATENA que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña se encuentra desaparecida.
A bordo viajaban 13 pasajeros y 2 tripulantes.
Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y rescate.
Solidaridad con las familias a la… pic.twitter.com/psCDuNtC4S
— Elizabeth Ortíz (@ElizbethCristi7) January 28, 2026
Na palube bol aj politik
Do neďalekého mesta Ocaña malo doraziť o 12.05 h miestneho času (18.05 h SEČ). Mestá sa nachádzajú v hornatej oblasti s veľmi premenlivým počasím. V regióne navyše pôsobí najväčšia kolumbijská gerilová skupina Národná oslobodzovacia armáda (ELN).
Podľa kolumbijského poslanca Wilmera Carrilla bol na palube jeho parlamentný kolega Diógenes Quintero a kandidát na poslanca Carlos Salcedo spolu so svojím tímom.
