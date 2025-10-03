Nikto nevie, odkiaľ prileteli: Drony spozorovali nad vojenskou základňou, pokračovali ďalej do Nemecka

Belgické ministerstvo obrany vyšetruje incident, pri ktorom v noci na štvrtok nad vojenskou leteckou základňou Elsenborn-Butgenbach v blízkosti nemeckých hraníc spozorovali 15 neznámych dronov.
TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico. Podľa rezortu obrany nie je jasné, odkiaľ drony prileteli, ani kto ich ovládal. Po prelete ponad základňu však podľa svedkov odleteli za nemecké hranice.
Drony spozorovali vo štvrtok večer aj nad letiskom v nemeckom Mníchove, čo viedlo k zrušeniu 17 letov a zasiahlo takmer 3000 cestujúcich. Prelety neznámych dronov za uplynulé týždne hlásili aj v Dánsku, Nórsku či Nemecku.
Incidenty pribúdajú, Rusko vraj testuje pripravenosť krajín NATO
Poľsko, Rumunsko a Estónsko informovali, že ich vzdušné priestory narušili stíhacie lietadlá alebo drony z Ruska. Moskvu obviňujú z testovania pripravenosti a obranyschopnosti Aliancie.
Viacero podobných incidentov v Európe podnietilo diskusiu o stave protivzdušnej obrany. Štáty na východnej hranici Európskej únie (EÚ) preto podporuje vytvorenie takzvaného „múru proti dronom“.
Veľká Británia obviňuje Moskvu z rušenia signálu ich satelitov
Rusko sa podľa veliteľa britského vesmírneho velenia generálmajora Paula Tedmana pravidelne pokúša rušiť signál britských vojenských satelitov. Incidenty, pri ktorých sa Rusko aktívne snaží narušiť fungovanie britských vojenských zariadení vo vesmíre evidujú na týždennej báze. Povedal to v rozhovore pre televíziu BBC, na ktorú sa odvoláva agentúra DPA, informuje TASR.
Spojené kráľovstvo prevádzkuje približne šesť špecializovaných vojenských satelitov určených na komunikáciu a monitorovanie. Všetky sú vybavené technológiou na potláčanie rušenia.
„Evidujeme, že Rusi sa neustále pokúšajú o rušenie našich satelitov,“ uviedol Tedman, podľa ktorého sa Moskva snaží z britských družíc získať informácie.
V reakcii na rastúce medzinárodné napätie Británia a Spojené štáty v septembri uskutočnili svoju prvú koordinovanú satelitnú operáciu vo vesmíre. Podľa predstaviteľov oboch armád ide o významný krok vpred v oblasti vzájomnej spolupráce.
„Spolu s našimi spojencami vykonávame operácie na obežnej dráhe Zeme slúžiace na ochranu našich spoločných národných a vojenských záujmov vo vesmíre,“ zdôraznil Tedman.
DPA pripomína, že podobným hrozbám nečelí iba Británia. V septembri nemecký minister obrany Boris Pistorius oznámil, že Rusko sledovalo dva satelity Intelsat používané nemeckou armádou.
