Nikdy nie je neskoro. Moderátorka Alexandra Orviská venovala ženám slová, ktoré by mali počuť v každom veku

Foto: Instagram (alexandraorviskaoff)

Frederika Lyžičiar
Alexandra Orviská motivuje k odvahe začať odznova, skúšať nové cesty a plniť si sny.

Každý z nás sa raz dostane do bodu, keď má v hlave kopu snov, nápadov a otázok, kam ďalej. Práve v týchto chvíľach sa rodia rozhodnutia, ktoré dokážu otočiť celý náš príbeh.

Moderátorka a influencerka Alexandra Orviská sa nedávno otvorila svojim fanúšikom na Instagrame a podelila sa o úvahy o tom, kam posunúť svoj život ďalej. Píše o hľadaní zmyslu, odvahe a riziku, ktoré prinášajú nové začiatky. Jej myšlienky oslovili množstvo ľudí, ktorí sa rovnako zamýšľajú nad svojou budúcnosťou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Orviska Alexandra (@alexandraorviskaoff)

Keď sa minulosť stretáva so súčasnosťou

Alexandra spomína na moment zo svojich osemnástich rokov, keď sa jej na pracovnom pohovore pýtali, čo by chcela v živote robiť. „Vtedy, ako 18-ročná žaba, som mu „vysolila“ asi 10 nápadov z rukáva,“ hovorí moderátorka. Odpoveď skúseného muža ju však zaskočila – „Zrušil ma ako lístok na autobus… Že čo môžem vedieť v takom veku, keď ani on nevie, čo v živote chce.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Orviska Alexandra (@alexandraorviskaoff)


S odstupom rokov vníma tento rozhovor inak: „Hah! Už chápem, prečo to povedal.“ Zároveň však dodáva, že si dovolí tvrdiť opak. „Mladí ľudia majú oveľa viac odvahy púšťať sa do šialených vecí,“ priznáva a povzbudzuje, aby sme sa nebáli riskovať a počúvali vlastnú vnútornú motiváciu: „Ale tam to môže celé začať, takže sa nebojte riskovať, nedajte sa odradiť a robte v danej chvíli presne to, čo vám napadne. Hlavne robte.“

Hľadanie miesta, kde zakotviť

