Nikdy nie je neskoro. Moderátorka Alexandra Orviská venovala ženám slová, ktoré by mali počuť v každom veku

Každý z nás sa raz dostane do bodu, keď má v hlave kopu snov, nápadov a otázok, kam ďalej. Práve v týchto chvíľach sa rodia rozhodnutia, ktoré dokážu otočiť celý náš príbeh.
Moderátorka a influencerka Alexandra Orviská sa nedávno otvorila svojim fanúšikom na Instagrame a podelila sa o úvahy o tom, kam posunúť svoj život ďalej. Píše o hľadaní zmyslu, odvahe a riziku, ktoré prinášajú nové začiatky. Jej myšlienky oslovili množstvo ľudí, ktorí sa rovnako zamýšľajú nad svojou budúcnosťou.
Keď sa minulosť stretáva so súčasnosťou
Alexandra spomína na moment zo svojich osemnástich rokov, keď sa jej na pracovnom pohovore pýtali, čo by chcela v živote robiť. „Vtedy, ako 18-ročná žaba, som mu „vysolila“ asi 10 nápadov z rukáva,“ hovorí moderátorka. Odpoveď skúseného muža ju však zaskočila – „Zrušil ma ako lístok na autobus… Že čo môžem vedieť v takom veku, keď ani on nevie, čo v živote chce.“
S odstupom rokov vníma tento rozhovor inak: „Hah! Už chápem, prečo to povedal.“ Zároveň však dodáva, že si dovolí tvrdiť opak. „Mladí ľudia majú oveľa viac odvahy púšťať sa do šialených vecí,“ priznáva a povzbudzuje, aby sme sa nebáli riskovať a počúvali vlastnú vnútornú motiváciu: „Ale tam to môže celé začať, takže sa nebojte riskovať, nedajte sa odradiť a robte v danej chvíli presne to, čo vám napadne. Hlavne robte.“
