Chcela si podrezať žily, vracala 4-krát denne, tehotná sa hodila zo schodov: Princezná Diana s Charlesom trpela

Netflix uviedol dlhoočakávanú 5. sériu seriálu Koruna (The Crown), ktorá sa sústredí na rozpad vzťahu Diany, princeznej z Walesu, a Charlesa, súčasného kráľa Karola III., konkrétne zachytáva mediálnu vojnu a ako uvádza oficiálny opis distribútora, Alžbeta II. čelí riešeniu svojho najväčšieho problému. Je nutné dodať, že Koruna je zdramatizovaná fikcia, no manželstvo tejto dvojice bolo búrlivé aj v skutočnosti.

V článku sa dozviete aj: ako vyzerali začiatky vzťahu Diany a Charlesa;

prečo mala Diana pochybnosti o jeho vernosti už pred svadbou;

ako bojovala s bulímiou;

ako si chcela vynútiť pozornosť manžela;

čím konfrontovala Camillu;

ako došlo k rozvodu Diany a Charlesa.

Najprv chodil Charles s Dianinou staršou sestrou

The Sun vysvetľuje, že Diana sa prvýkrát stretla so svojím nastávajúcim v čase, kedy chodil s jednou z jej starších sestier, Lady Sarah McCorquodale. V tom období mal Charles 29 rokov, no Diana iba 16. Zoznámila ich samotná Sarah a Charles neskôr povedal, že si Dianu zapamätal ako veselé, zábavné a atraktívne dievča, uvádza Harper’s Bazaar s odvolaním na The Telegraph.

V septembri v roku 1980 boli spozorovaní v škótskom sídle Balmoral, píše Vogue v časovej osi ich vzťahu. A vtedy sa začalo hovoriť, že Diana a Charles tvoria pár.

Svadbu sledoval celý svet

Podľa magazínu People oznámili svoje zasnúbenie iba päť mesiacov pred svadbou. To však nič nemenilo na tom, že sa z nej stala veľkolepá udalosť. Konala sa 29. júla 1981 a privítala viac ako 3-tisíc hostí. Okrem toho si ju nenechali ujsť ani milióny ľudí, ktorí sledovali pred obrazovkami 74 krajín sveta.

Už v čase svadby mala Diana pochybnosti o ich vzťahu kvôli Camille Shand, súčasnej manželke Karola III., dokonca sa hovorí o náramku, ktorý jej mal podarovať. Svadbu však bolo neskoro odvolať.

Diana v manželstve trpela

Podľa Mail Online sa Diana na nahrávkach, ktoré neskôr adresovala novinárovi Andrewovi Mortonovi, ktorý z nich vytvoril knihu, otvorene priznala, že sa v štvrtom mesiaci tehotenstva s princom Williamom hodila dolu zo schodov, aby na seba pritiahla pozornosť manžela. Stalo sa tak v roku 1982 v sídle Sandringham v Norfolku.

„Počas štvrtého mesiaca tehotenstva s Williamom som sa hodila dolu zo schodov, aby som upútala pozornosť svojho manžela. Chcela som, aby ma počúval,“ priznala. Incident označila za „volanie o pomoc“. On jej totiž povedal, že ju nebude počúvať pri tom, ako plače, pretože „toto“ robí stále. Tak sa rozhodla pre tento rázny krok. „Vedela som, že o dieťa neprídem,“ povedala podľa webu Mail Online Diana.

„Bolo to zúfalé volanie o pomoc. Nie som rozmaznaná, iba som potrebovala, aby mi umožnili prispôsobiť sa novému postaveniu,“ vysvetlila. Diana bola rozoberaná v tlači a čokoľvek, čo urobila alebo aj neurobila, bolo pod drobnohľadom paparazzi fotografov a novinárov, ktorí ju prenasledovali.

Chcela si podrezať žily

Zvádzala pri tom množstvo osobných bojov. The News uvádza, že to nezostalo iba pri už spomínanom čine. „Bola som v depresii a chcela som si podrezať žily,“ opísala.

Mail Online dopĺňa, že ju sužovala bulímia a stále plakala. „Myslela som si, že moja bulímia je tajná, ale dosť veľa ľudí v dome si uvedomovalo, že ňou trpím. Iba sa o tom nikto nezmienil.“

Trpela bulímiou, kráľovská rodina jej to vyčítala

Jej začiatky Diana spájala s problematickým vzťahom s Charlesom. „Položil ruku na môj pás a povedal: tu sme trochu bacuľatí, však?“ zdôverila sa podľa The Washington Post.

Prezradila, že bola navyše zúfalá z celej situácie s Camillou. Už počas svadobnej cesty vracala 3-4-krát denne. A kráľovská rodina videla za všetkými problémami práve Dianinu bulímiu. Pritom bulímia nebola podľa Diany príčinou ich manželských problémov, ale príznakom.

Ich prvorodený syn princ William a súčasný nasledovník trónu sa narodil 21. júna 1982 a princ Harry 15. septembra 1984. Manželstvo Diany a Charlesa však nemalo dlhé trvanie.

Diana chcela svojho manžela

Začalo to osobným kontaktom Diany s Camillou. Cosmopolitan s odvolaním na knihu Andrewa Mortona s názvom Diana: Jej pravdivý príbeh vysvetľuje, že počas ich stretnutia na narodeninovej oslave Camillinej sestry sa Diana s Camillou rozprávala.

„Viem, čo sa deje medzi tebou a Charlesom,“ povedala jej Diana. Camilla údajne na to odvetila, že ako princezná má všetko, čo kedy chcela. Zamilovali sa do nej všetci muži na svete a má dve krásne deti. „Čo viac chceš?“ mala sa jej opýtať Camilla. Diana na to údajne odvrkla, že chce svojho manžela.

K rozvodu došlo po kontroverznom rozhovore

Princezná Diana a Charles sa oficiálne rozviedli až v roku 1996, no už v roku 1992 o ich rozchode informoval britský premiér John Major. Začali sa šíriť klebety o podvádzaní zo strany Charlesa. On ich najprv odmietal a až o dva roky verejne priznal, že bol Diane neverný.

V roku 1995 bola Diana neeticky dotlačená k rozhovoru pre BBC, v ktorom moderátorovi Martinovi Bashirovi prezradila mnohé detaily z ich súkromného života a manželstva, uvádza portál History.

Podľa BBC priznala, že mala pomer, uviedla svoj slávny výrok o tom, že v manželstve „boli vlastne traja“, prehovorila o bulímii a sebapoškodzovaní a vyzradila množstvo ďalších detailov o Charlesovi. V tomto období ešte neboli rozvedení, no krátko po odvysielaní rozhovoru na oficiálnom ukončení manželstva trvala samotná vtedajšia kráľovná Alžbeta II..

Diana sa musela vzdať titulu „jej kráľovská výsosť“ a stala sa „princeznou z Walesu“. Šťastného života sa však nedočkala. Iba niekoľko mesiacov po rozvode zomrela pri autonehode.

Tragická smrť Diany

V tej dobe bola vo vzťahu s Dodim Fayedom, egyptským milionárom a filmovým producentom. Spolu s ním a ďalšími dvoma mužmi sa tesne po polnoci 31. augusta 1997 vybrali z hotela Ritz do jednej z Fayedových súkromných nehnuteľností, pričom ich cesta skončila ťažkou autohaváriou, uvádza magazín People.

Auto s Dianou muselo neprimeranou rýchlosťou kľučkovať v premávke, aby unikli paparazzom a napokon narazilo do stĺpa v rýchlosti 150 km/h. Auto značky Mercedes-Benz smerovalo z hotela Ritz, kde Diana trávila čas so svojím partnerom po desaťdňovej dovolenke na francúzskej riviére.

Na ceste cez tunel je povolená rýchlosť 50 km/h, pričom šofér Henri Paul viedol auto v rýchlosti okolo 150 km/h. Navyše, u šoféra sa neskôr zistila prítomnosť alkoholu v krvi. Stratil kontrolu nad vozidlom a nabúral do oporného stĺpa.

Kráľ Karol III. a Camilla, kráľovná manželka

Trvalo niekoľko rokov, kým sa Charles, dnes už Karol III., znova oženil. Zobral si Camillu, vojvodkyňu z Cornwallu, ktorá bola jeho milenkou počas manželstva s Dianou.

Mail Online zhrnul cestu Camilly a opisuje, ako sa z milenky stala jedným z najobľúbenejších členov kráľovskej rodiny. Keď sa klebety o jej vzťahu s vtedy ženatým princom dostali na verejnosť, bola mimoriadne kritizovaná. Diana si totiž získala srdcia ľudí, a preto aj po jej smrti ich vzťah nebol verejnosťou okamžite akceptovaný. To sa ale po rokoch zmenilo.

Svadba Karola III. a Camilly, kráľovnej manželky, sa konala 9. apríla 2005. Išlo o civilný obrad, ktorý bol podstatne menej nápadný, ako jeho predchádzajúca svadba s Dianou, ktorú svojho času sledoval celý svet.

Vo februári tohto roka kráľovná Alžbeta II. verejne oznámila, že súhlasí, aby Camilla, keď príde ten čas, dostala titul kráľovnej manželky. Mail Online zistil, že tomu dala zelenú už pred rokmi, takže je to dôkazom toho, že sa ich vzťah zlepšil. Napriek tomu Camilla bola potešená, keď sa túto informáciu rozhodla Alžbeta II. predniesť aj širokej verejnosti.

Iba nedávno, po smrti kráľovnej Alžbety II., nasadol na trón Karol III. a Camilla sa stala kráľovnou manželkou. V dôsledku tohto smutného úmrtia sa objavila zo strany expertov na kráľovskú rodinu kritika k novej sérii seriálu Koruna ešte predtým, než vôbec bola na svete.