Niektorí Slováci dostanú poslednú šancu, inak ich čaká pokuta. Pozrite sa, či sa to týka aj vás

Ilustračná foto: TASR/Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Ide o opatrenie, ktoré môže pre mnohých predstavovať značnú finančnú úľavu.

Štát chystá daňovú amnestiu, ktorá má umožniť tisícom dlžníkov zbaviť sa sankcií a úrokov z omeškania. Podľa návrhu opatrenia, ktoré je účinné od 1. októbra 2025, sa amnestia týka všetkých daňových subjektov, ktoré majú k 30. septembru 2025 evidovaný daňový nedoplatok, alebo do tohto dátumu nepodali daňové priznanie.

Ak svoj dlh vyrovnajú, alebo priznanie dodatočne podajú v určenom náhradnom termíne, štát im odpustí pokuty aj úroky. Ako informuje finančná správa, rozhodujúcim obdobím bude prvý polrok 2026. Daňovník, ktorý medzi 1. januárom a 30. júnom 2026 zaplatí svoj nedoplatok, alebo dodatočne podá priznanie, získa plné odpustenie sankcií.

Štát dlžníkovi odpustí

„Ak dlžník splní uvedené podmienky, štát mu odpustí úroky z omeškania a pokuty, ktoré mu vznikli za oneskorenú úhradu dane či za oneskorené podanie daňového priznania,“ uvádza finančná správa. Ide pritom o opatrenie, ktoré môže pre mnohých predstavovať značnú finančnú úľavu, pretože sankcie a úroky často dokážu pôvodný dlh navýšiť o desiatky až stovky percent.

Daňová amnestia sa bude vzťahovať aj na prípady, keď daňovník podá dodatočné daňové priznanie a prizná vyššiu sumu dane než v pôvodnom priznaní. Ak tak urobí počas stanoveného obdobia a dlžnú sumu zaplatí, finančná správa od pokuty upustí. Cieľom opatrenia je motivovať podnikateľov aj fyzické osoby, aby si svoje povinnosti dodatočne splnili dobrovoľne a aby štát získal aspoň samotnú istinu dane.

Ilustračná foto: Pexels

Ide o mimoriadne opatrenie, ktoré má pomôcť konsolidovať verejné financie, no zároveň nevyvolať odpor u daňovníkov. Štát týmto krokom dáva druhú šancu tým, ktorí z rôznych dôvodov zlyhali pri plnení daňových povinností, pričom sám získa reálne peniaze, ktoré by inak vymáhal dlhé roky.

Finančná správa však zároveň varuje pred predčasným splatením. „Ak dlžník uhradí nedoplatok, alebo podá daňové priznanie pred 1. januárom 2026, amnestia sa na neho nevzťahuje a pokutu aj úrok z omeškania mu správca dane vyrubí,“ upozorňuje inštitúcia. Inými slovami, aby sa daňovník kvalifikoval na odpustenie sankcií, musí postupovať presne podľa stanovených termínov.

