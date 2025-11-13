Kúsok, bez ktorého sa túto sezónu určite nezaobídete: Nahradí sveter, bundu aj mikinu, musíte ho mať v skrini tiež

Módne kúsky prichádzajú a odchádzajú, no niektoré sa stále držia na výslní.
Medzi ne patria aj pletené vesty, ktoré si v posledných sezónach získavajú mimoriadnu pozornosť. Ako uviedol magazín Svět ženy, pletené vesty sa opäť stávajú obľúbeným kúskom, ktorý dokáže spojiť praktickosť, štýl a celoročné využitie.
Pletená vesta ako základ šatníka
Pletené vesty si svoje miesto v módnom svete obhájili nielen pre vizuálnu hravosť, ale aj pre praktickosť. Sú to kúsky, ktoré dokážu outfit osviežiť, omladiť a zároveň poskytnúť vítanú dávku tepla počas chladnejších dní. Vďaka rôznym materiálom a hrúbkam sú nositeľné počas celého roka – v zime ako stredná vrstva, v teplom období aj na holé telo.
Ich veľkou výhodou je univerzálnosť. Hodia sa k elegantným aj neformálnym outfitom, ľahko ich prispôsobíte svojmu štýlu a fungujú výborne ako doplnok, ktorý z obyčajného oblečenia vytvorí zaujímavý a premyslený výzor.
