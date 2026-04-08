Niekoľko hodín nič nevybavíte. Štátny portál oznámil odstávku, povinnosti odložte na neskôr

Zatiaľ čo niektorí ľudia radšej riešia dôležité veci osobne, aby mali istotu, že im správnosť údajov potvrdí fyzická osoba, iní využívajú online služby. Ak si však vybavovanie povinností nechávajú na nočné hodiny, musia to výnimočne spraviť skôr alebo si to nechať na iný deň.
Ústredný portál verejnej správy na svojom webe slovensko.sk informoval o plánovanej odstávke. Ide o plánovaný pravidelný technický výpadok, počas ktorého sa verejnosť nedostane k jeho službám. Jeho cieľom je skvalitniť služby.
Odstávka bude trvať 6 hodín
Odstávka sa udeje od 8. apríla 2026 (streda) v čase od 22.00 h do 9. apríla 2026 (štvrtok) do 4.00 h. Práve počas tohto času je totiž podľa štatistík portálu menší záujem o jeho elektronické služby.
Zlepšovanie služieb sa bude týkať úpravy funkcionalít, zrýchlenia, optimalizácie aplikácií a infraštruktúry ÚPVS.
