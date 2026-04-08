Palivové šeky pre dochádzajúcich a dotácie na naftu. PS navrhlo pomoc pri zdražovaní palív

Foto: TASR – František Iván

Dana Kleinová
SITA
V krátkodobom horizonte chce PS zaviesť palivové šeky vo výške 100 eur pre ľudí, ktorí ich potrebujú najmä na dochádzanie do práce, a tiež cielenú pomoc pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a dopravu.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a tieňový minister hospodárstva Ivan Štefunko kritizovali vládu za to, že podľa nich nereaguje na očakávaný rast cien pohonných látok. Opozícia navrhuje okamžitú pomoc formou palivových šekov pre motoristov, podporu vybraných sektorov aj obnovenie zdanenia nadmerných ziskov.

Progresívne Slovensko navrhuje v reakcii na očakávaný rast cien benzínu a nafty zaviesť adresnú pomoc pre domácnosti aj podnikateľské sektory, ktoré sú na cenách palív priamo závislé. Predseda hnutia Michal Šimečka na stredajšej tlačovej konferencii uviedol, že vláda Roberta Fica podľa opozície neprijala žiadne reálne opatrenia, hoci viaceré európske krajiny už podľa neho konajú.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Šimečka tvrdí, že tlak na ceny pohonných látok môže v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch pretrvávať a zasiahnuť cez infláciu aj ďalšie oblasti ekonomiky. Vlády v iných krajinách reagovali cenovými stropmi, úpravami daní, obmedzením marží či kompenzačnými schémami, kým Slovensko podľa PS „neprijalo žiadne rozhodnutia na pomoc ľuďom s cenami benzínu a nafty“.

Chcú opäť zaviesť solidárny príspevok

Ako povedal Šimečka, PS by v prípade vládnej zodpovednosti presadzovalo solidaritu firiem, ktoré na raste cien komodít zarábajú. Štát by mal podľa neho zároveň využiť aj existujúcu legislatívu voči Slovnaftu.

Šimečka uviedol, že hnutie by opätovne zaviedlo solidárny príspevok, respektíve zdanenie nadmerných ziskov. Takto získané prostriedky vo výške 100 miliónov eur od subjektov, ktoré profitujú z aktuálnej situácie na trhu, by mali smerovať k najzraniteľnejším domácnostiam a ľuďom, pre ktorých je rast cien benzínu existenčným problémom.

Palivové šeky pre dochádzajúcich ľudí

Ivan Štefunko predstavil návrhy PS v troch časových horizontoch – okamžitom, strednodobom a dlhodobom. V krátkodobom horizonte chce PS zaviesť palivové šeky vo výške 100 eur pre ľudí, ktorí ich potrebujú najmä na dochádzanie do práce, a tiež cielenú pomoc pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a dopravu. Pri doprave navrhuje dotáciu 10 centov na liter nafty. Tieto opatrenia chce PS financovať obnovením dane z nadmerných ziskov. Podľa Štefunka zisky firmy odtekajú do skupiny MOL a následne sú zdaňované v Maďarsku.

V strednodobom horizonte, teda do jesene, by PS podľa Štefunka vo väčšej miere využilo eurofondy. Tie by sa dali použiť na zatepľovanie, znižovanie energetických nákladov domácností a firiem, podporu tepelných čerpadiel a priemyslu tepelných čerpadiel, ako aj na financovanie a dotovanie fotovoltiky. Medzi návrhmi spomenul aj sociálny leasing na elektromobily.

V dlhodobejšom horizonte by PS podľa Štefunka viac investovalo do diverzifikácie energozdrojov, motivovalo veľké podniky k znižovaniu energetickej náročnosti, investovalo do prenosovej sústavy a zmenilo prístup k fungovaniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Šimečka v tejto súvislosti dodal, že dlhodobou odpoveďou má byť väčšia energetická sebestačnosť Európy a Slovenska postavená na domácich zdrojoch, najmä obnoviteľných zdrojoch a jadre.

Digitálna revolúcia v štátnej správe: Vláda odklepla vznik Rady pre transformáciu a AI

