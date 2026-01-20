Nie je to téma dňa: Boris Kollár nevylučuje, že do hnutia Sme rodina sa pridá Richard Sulík

Richarda Sulíka sa pomerne často v rozhovoroch pýtajú na jeho politickú budúcnosť. O tom, že by mohla byť aj v hnutí Sme rodina, sa hovorí už dlhšie. Teraz sa k nej vyjadril aj Boris Kollár, predseda hnutia.
Boris Kollár v rozhovore pre Postoj nevylúčil, že by bývalý predseda a súčasný čestný predseda Richard Sulík mohol opustiť stranu Sloboda a Solidarita a pridať sa k hnutiu Sme rodina. Zároveň však dodal, že to nie je na programe dňa pre jeho cestu do Austrálie.
„Priznávam, že s Richardom Sulíkom určité veci konzultujem, lebo ho považujem v ekonomike za odborníka. Nevylučujem, že sa k nám v budúcnosti pridá, ale táto otázka dnes ešte nie je namieste, keďže jasne deklaroval, že odchádza do Austrálie. Nie je to téma dňa,“ hovorí v rozhovore Kollár.
Nahlásiť chybu v článku