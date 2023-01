Nič také sa tam nikdy nedialo: Bývalý zamestnanec vyvracia známu scénu z filmu Vlk z Wall Street

Film Vlk z Wall Street sa vďaka autentickosti a príbehu stal jedným z najsledovanejších skutočných príbehov, ktoré boli kedy sfilmované. Fungovanie akciových maklérov pod vedením Jordana Belforta pripomínalo mnohokrát blázinec, no podľa výpovede niekdajšieho zamestnanca je teraz jasné, že isté ikonické momenty sú vo filme vymyslené, píše LAD Bible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jordan Belfort sa preslávil ako zakladateľ firmy Stratton Oakmont, ktorá na Wall Street pracovala s akciami. Keďže išlo o pracovisko, ktorého dennou súčasťou bol alkohol, drogy, prostitútky a hlavne milióny dolárov, režisér Martin Scorsese dostal nápad pretaviť tento príbeh na filmové plátna.

Hlavnú úlohu dostal ikonický Leonardo DiCaprio, ktorého výkon chválil aj samotný Belfort. Vo filme sa zobrazuje väčšina kariérneho života maklérov zo Stratton Oakmont, ktorí zarábali veľké peniaze často aj za úkony, o ktorých veľa nevedeli. Súčasťou snímky Vlk z Wall Street (The Wolf of Wall Street) bol aj herec Matthew McConaughey. Hral šéfa firmy, ktorá padla v reakcii na veľký krach na burze.

Chorál sa vo firme nespieval

Práve McCounaughey vo filme učí DiCapria známy chorál, pri ktorom si udiera do hrube a v rytme si „hmmká“. Neskôr vo filme sa udeje scéna, pri ktorej Belfort (DiCaprio) oznámi všetkým svojim spolupracovníkom, že napriek problémom s políciou neodíde z firmy a bude naďalej riadiť svoje impérium. Následne začnú všetci oslavne spievať známy chorál.

Teraz je však jasné, že táto scéna nemá nič spoločné s realitou. Potvrdil to bývalý maklér vo firme Dwayne Jackson, ktorý pre Belforta pracoval od marca 1994 do októbra 1996. „Tieto hmmkania sa nikdy u nás vo firme nediali. Nikto to nespieval, toto som vôbec nevidel,“ povedal Jackson, ktorý dnes pracuje ako herec a stand-up komik.

Čo však potvrdil, boli obrovské výplaty. Sám si domov každý mesiac odniesol v priemere 10-tisíc dolárov, ktoré míňal na veci ako telefón či lietadlo na diaľkové ovládanie. Podľa výpovede Jacksona je teda známe, že nie každá scéna z filmu bola natočená na základe skutočnej udalosti.