Skutočný Vlk z Wall Street: Začal s predajom zmrzliny, napokon podvodmi získal domy, jachty, autá a miliardy dolárov

Predával zmrzlinu, štúdium zubného lekárstva opustil kvôli jedinej vete a ako 25-ročný skrachoval, aby mohol neskôr vybudovať miliardové impérium v pozícii makléra. Jordan Belfort patrí do skupiny ľudí, ktorí si v živote prežili veľké vzostupy, ale aj pády.

V článku o Jordanovi Belfortovi sa dočítate: koľko zarobil ako predavač zmrzliny;

prečo odišiel zo zubárskej univerzity hneď v prvý deň;

ako sa mu podarilo skrachovať v 25 rokoch;

ako vybudoval miliardové impérium;

koľko si musel odsedieť a prečo pomáhal FBI;

čo povedal na to, že ho stvárnil Leonardo DiCaprio;

čo robí dnes.

Wall Street je bez debát jedna z najznámejších ulíc na svete. Pozostáva z najväčších búrz, globálne úspešných finančných firiem a zamestnáva tisíce ľudí. Ako obchodné centrum svetovej ekonomiky majú budovy tejto ulice trvalý vplyv nielen na americkú, ale aj globálnu ekonomiku.

A práve tam sa preslávil aj Jordan Belfort, americký podnikateľ, ktorého odhodlanie a obchodnícke nadanie dostalo medzi najznámejších vo svojom fachu, no zároveň aj za mreže väzenia. Vzhľadom na jeho cestu finančným svetom, dosiahnuté ciele a všetky príbuzné aktivity môžeme spokojne tvrdiť, že právom mu k menu prischla prezývka Vlk z Wall Street.

Biológia a jeden deň ako študent zubného lekárstva

Jordan Ross Belfort sa narodil v roku 1962 v New Yorku do rodiny účtovníkov. Ak fráza, že Jordan mal k podnikaniu a biznisu blízko už od mladého veku, znie ako klišé, v tomto prípade je to omnoho inak.

Belfort totiž medzi strednou a vysokou školou dokázal s kamarátom zarobiť 20 000 dolárov na tom, že na pláži predávali taliansku zmrzlinu z polystyrénového chladiaceho boxu. Peniaze zarobené prvým biznisom chcel Belfort neskôr investovať do štúdia zubného lekárstva, no aj napriek prijatiu trvala jeho púť na Marylandskej univerzite len jeden deň, píše Independent.

Dekan totiž počas úvodného príhovoru na rovinu študentom povedal, že zlaté časy zubného lekárstva sú preč a ak sem niekto prišiel len kvôli tomu, aby v budúcnosti zarobil veľa peňazí, tak je na nesprávnom mieste. Na vysokoškolské vzdelanie však nezanevrel, keďže už predtým získal titul z biológie a kariéra zubára ho lákala najmä kvôli vidine zárobku.

Napriek dosiahnutému vzdelaniu sa v odbore príliš nepohyboval. Po škole začal opäť podnikať, tentokrát ako podomový predajca mäsa a rýb, pričom ako sám spomína pre Forbes, v najlepšom období dokonca zamestnával niekoľkých ľudí a týždenne predal aj dve tony tovaru. Tento biznis padol v momente, kedy 25-ročný mladík musel po horších mesiacoch vyhlásiť bankrot.

Jordan Belfort prichádza na Wall Street

V roku 1987 sa Belfort dostal vďaka rodinnej pomoci na skúšobnú dobu do maklérskej spoločnosti L. F. Rotschild, ktorá však 19. októbra rovnakého roku padla ako reakcia na „Čierny pondelok“, čo je pomenovanie pre jeden z najväčších krachov na burze v histórii.

Už v L. F. Rotschild však Jordan, v tej dobe ženatý s Denise Lombardo, okúsil „pravú chuť“ Wall Street. Rôzne drogy, alkohol a prostitútky boli u neho na dennej báze, čo sa s ním tiahlo nasledujúcich približne 10 rokov, píše Business Insider.

Keďže firma padla a on ostal bez práce, napadlo mu rozbehnúť vlastný biznis s akciami a cennými papiermi. Začínal v prenajatej garáži úplne od nuly, no jeho agresívne-úspešný spôsob presviedčania klientov na investovanie peňazí a veľký záujem potenciálnych zamestnancov spôsobil prudký progres.

Stratton Oakmont

Tento dvojslovný názov firmy otriasol finančným, akciovým, policajným, drogovým a dokonca aj módnym a filmovým odvetvím. Belfortova firma bola, tak ako sa často vykresľuje aj vo filme Vlk z Wall Street z roku 2013, doslovnou vlčou norou.

Nekonečné žúrky, prostitútky, drogy, agresia až pomätenie viedli spolu k jednému cieľu- čo najrýchlejšie zarobiť čo najväčšie množstvo peňazí. Ako spomína Insider, samotný Belfort odmietal do firmy zamestnávať niekoho skúseného, respektíve vo finančníctve vzdelaného, pretože by mohol rýchlo odhaliť, že ich praktiky sú veľmi často na tenkom ľade s kriminálom.

Miesto toho bral do tímu mladých ľudí po strednej škole alebo iných tínedžerov, ktorých rýchly zisk peňazí presvedčil k oddanosti a lojalite Strattonu. Počas vrcholu mala firma približne 1 000 maklérov a narábala s akciami v hodnote 1 miliardy dolárov. A to všetko ešte v prvej polovici 90. rokov minulého storočia.

Systém, ktorý Belfortovi, ale aj ďalším maklérom vynášal rozprávkové peniaze, bol postavený na predaji centových akcií a forme tzv. Pump and dump.

Ide o podvod s cennými papiermi, ktorý zahŕňa umelé zvyšovanie ceny vlastnených akcií prostredníctvom falošných a zavádzajúcich pozitívnych vyhlásení s cieľom predať lacno nakúpené akcie za vyššiu cenu. Akonáhle prevádzkovatelia schémy „odložia“ (predajú) svoje nadhodnotené akcie, cena klesne a investori prídu o svoje peniaze, vysvetľuje Wall Street Journal.

Okrem iného, Belfortova spoločnosť uviedla na burzu aj svetoznámu značku obuvi Steve Madden, čo sa dodnes považuje za jednu z mála legálnych a pre spoločnosť prínosných aktivít Strattonu.

Policajné vyšetrovanie, spolupráca a koniec jazdy

Stratton Oakmont „vďaka“ svojim rôznym praktikám pútal značnú pozornosť nielen v ostatných firmách na Wall Street, ale aj u FBI a iných zodpovedných inštitúciách, ktoré sa roky snažili o zisk skutočných dôkazov proti Belfortovi a jeho spoločníkom.

Po rokoch odpočúvania, obchádzania zákonov a prania špinavých peňazí do iných štátov bol Jordan Belfort v roku 1999 obvinený z porušovania finančných zákonov. Výška trestu znela štyri roky, no po dohode o spolupráci s FBI mu úrady znížili dobu za mrežami na 22 mesiacov.

Neskôr v roku 2005 sa s ním rozviedla aj druhá manželka Nadine Caridi, očarujúca žena, ktorá s ním mala dve deti. Dôvodom rozvodu bolo domáce násilie, drogová závislosť a nespočet prostitútok, s ktorými si Jordan užíval takmer každý deň, píše Vulture.

Rozprávkový majetok a kariéra motivačného rečníka

K ľuďom ako Belfort, ktorí vedeli točiť finančným svetom, prirodzene patrí aj nadštandardný majetok. V 90. rokoch, kedy sa mu darilo najviac, dosahovala hodnota jeho celého vlastníctva takmer dve miliardy dolárov, píše Caknowledge.

Na zozname mal 13 luxusných nehnuteľností, 9 áut vrátane Lamborghini či Bugatti, tri prepychové jachty, vklady v hodnote desiatok miliónov a tiež hotovosť, ktorá činila približne 33 miliónov dolárov.

Medzi flotilu jeho lodí patrila aj jachta, ktorú pôvodne postavili pre Coco Chanel, tá sa však potopila pri pobreží Sardínie, kedy Belfort nakázal kapitánovi plavbu aj napriek zlému počasiu. Skrátka, rozprávkový majetok skutočného Vlka z Wall Street.

Po necelých dvoch rokoch vo väzení, kde Belfort zdieľal celu s hercom Tommym Chongom, ktorý mu poradil, aby o svojom živote napísal knihu a tiež pouvažoval o kariére rečníka, to Belfort napokon aj spravil a neraz za ostatné roky vyjadril smerom k Chongovi vďaku za to, že mu „nakopol“ novú životnú cestu.

Čo povedal na DiCapria?

Snímka režiséra Martina Scorsesea – Wolf of Wall Street – vyšla v roku 2013 a okamžite si získala ohromné množstvo ohlasov. Na jednej strane išlo o skvelé herecké výkony a opis toho, ako to v živote Belforta od príchodu na Wall Street až po odsúdenie vyzeralo. Na druhej zas kritika, skracovanie a cenzúra filmu v rôznych krajinách kvôli vulgarizmom, sexuálnym i drogovým scénam.

Tak či onak, hlavnú postavu stvárnil Leonardo DiCaprio, čo samotný Belfort okomentoval nasledovne:

„Leo to doslova zabil! Strávili sme spolu rok, kedy sa učil moju reč tela a spôsob, akým komunikujem. Prešli sme scenár asi stokrát a on prepísal každé jedno slovo tak, aby bolo čo najautentickejšie. Nie je to len o tom, že je to pekný chlap a nadaný herec, ale je mimoriadne pracovitý, vytrvalý a drží slovo,“ opísal Belfort skúsenosť s oscarovým hercom.

Vo filme sa dokonca mihol aj samotný Jordan Belfort, ktorý si „vyžiadal“ krátke cameo v záverečnej scéne, kedy ako moderátor víta na rečníckom javisku „samého seba“.

Žije si pokojný život v Kalifornii, ľuďom stále dlží milióny

Keď úrady zavreli Stratton Oakmont, ukázalo sa, že Jordanova firma dlží investorom a klientom vyše 110 miliónov dolárov, píše Bloomberg. Ešte v roku 2014 tvrdil, že zárobky z prednáškových turné poputujú priamo obetiam jeho podvodov, no dnes nie je úplne jasné, ako a či vôbec sa mu to niekedy podarí.

Belfort (60) v súčasnosti žije v plážovom dome v Kalifornii s manželkou Christinou Ivernizzi. Okrem iného sa v posledných rokoch vo veľkom venuje obchodovaniu s kryptomenami, prevažne s bitcoinom.