Muž pracoval ako maklér pre Vlka z Wall Street: Zarobil aj 30-tisíc mesačne, v kancelárii to bolo šialenstvo

Dva roky pracoval vo firme, ktorú viedol Jordan Belfort a na filmovom plátne ukázal jej často šialené praktiky film Vlk z Wall Street (The Wolf of Wall Street). Jackson spomína na obdobie, kedy zarábal obrovské peniaze, no život sa mu postupne rúcal pred očami, píše LAD Bible.

Po vydaní kinohitu Vlk z Wall Street, ktorý v decembri 2023 oslávi už 10 rokov od svojej premiéry, len málokto dokázal hneď uveriť, že príbeh je natočený podľa skutočnej udalosti.

Stredobodom filmu je postava burzového makléra Jordana Belforta, ktorý vďaka svojmu rečníckemu talentu a odhodlaniu vybudoval spoločnosť Stratton Oakmont, ktorej zisky sa rátali v desiatkach miliónov dolárov.

Aj keď boli praktiky spoločnosti mnohokrát nelegálne a jej vedenie neskôr začalo obchádzať, respektíve porušovať azda každý finančný zákon v Spojených štátoch amerických, desiatky maklérov si dokázalo za krátky čas zarobiť veľké peniaze.

Súčasťou firmy bol dva roky aj mladik Dwayne Jackson, ktorého médiá registrujú nielen ako terajšieho herca a standup komika, ale aj ako niekdajšieho zamestnanca v Stratton Oakmont. Práve Jackson sa pred pár týždňami prvýkrát rozhovoril o tom, že známa scéna z filmu s oslavným chorálom sa nikdy neudiala a mierne načrtol fungovanie v priestoroch, kde bola prostitúcia a drogy na dennom poriadku.

Chcel byť maklérom, lebo videl auto svojho spolužiaka

Jackson v rozhovore spomína, že po strednej škole odišiel na výcvik do armády, kde však vydržal 8 mesiacov a vrátil sa domov. Pri hre basketbalu na ulici však zbadal niekdajšieho spolužiaka a na novom aute značky BMW. Keď zistil, že vozidlo si dovolil kúpiť vďaka práci makléra, rozhodol sa v 90. rokoch pre rovnakú cestu.

V novinách našiel ponuku od Stratton Oakmont, ktorá hľadala práve mladých, v odbore nevzdelaných ľudí. Tým to celé začalo. „Vzali ma a začínal som ako obyčajný pracovník na kvázi call centre. Vyvolával som a zisťoval nejaké informácie od ľudí, za čo som mal niekedy až 90—370 eur denne,“ načal Dwayne o svojej práci.

Zarábal, no nebol spokojný

Bol však šikovný a rýchlo sa dostal na pozíciu vyššieho makléra, kde dostával plat na mesačnej báze. Ako spomína, zarobil približne 6,5-tisíc eur, no boli mesiace, kedy sa jeho čistá mzda dostala až na necelých 30-tisíc eur. Aj keď išlo o slušné peniaze, život vo firme bol podľa jeho slov zvláštny.

„Neučili nás, ako narábať s peniazmi, či stať sa lepšími finančnými manažérmi. Učili nás len to, ako predať akcie cez telefón. Najradšej mali to, keď mladí makléri ihneď bez rozmýšľania minuli všetko, čo za mesiac zarobili, lebo len tak ostali stále hladní po peniazoch. Pracoval som s chlapom, ktorý síce mal nové Ferrari, no spal na gauči v dome svojej matky,“ hovorí Jacskon.

Tento životný štýl však ukončil, keďže s peniazmi sa do jeho života dostalo viacero falošných ľudí, ktorí chceli len jeho zárobky. Dwayne teraz často mladým ľuďom radí, aby nerobili veci len pre peniaze, ale mali zo všetkého zároveň kúsok nadšenia.